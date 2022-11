Weihnachtsmarkt Düsseldorf 2022: Was kostet der Glühwein? Alle Infos!

Am Donnerstag, den 17. November, öffnen die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf wieder ihre Pforten. Dann heißt es wieder „Jingle Bells“ oder „Last Christmas“ aus den Lautsprechern, alles riecht nach gebrannten Mandeln oder Champignons in Knoblauchsoße und die Glühweinstände haben wieder Hochkonjunktur. Doch die Inflation, die Energie- und Rohstoffkosten und die Konflikte dieser Welt, die die Lieferketten unterbrechen, sorgen für Unsicherheit an den Ständen.

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf 2022: Wird Glühwein dieses Jahr teurer?

Doch Angst vor massiven Preissprüngen muss niemand haben. Denn lediglich vereinzelt wurden die Preise für einen Glühwein um 50 Cent angehoben, viele Anbieter haben aber auch auf eine Preiserhöhung verzichtet. Dazu gehört etwa Mike Naseband, Chef der Veranstaltungsreihe „Glüh dich glücklich“ an den Düsseldorfer Kasematten. Dort wird jeden Donnerstag ab 18 Uhr mit Glühwein der kleine Freitag gefeiert. Ein 0,2-Liter-Glas Glühwein kostet hier ebenso wie bereits 2021 4,50 Euro.

Auch für die 0,75-Liter-Flaschen, die er in Supermärkten anbietet, blieb der Preis mit 4,99 Euro pro Flasche gleich. Dabei hätte er eigentlich genug Grund gehabt, den Preis anzuheben. Denn der Wein, die Flasche selbst und auch die Etiketten seien eigentlich teurer geworden. Fans der „Glüh dich glücklich“-Reihe dürfen sich zudem auf den Pup-up-Store in Unterbilk freuen. Jeden Samstag öffnet dieser an der Bilker Allee 6 um 15 Uhr die Pforten, auch dort gibt es Glühwein für bis zu 4,50 Euro.

Stabile Preise beim Glühwein in Düsseldorf 2022

Seit Oktober hat bereits auf dem Burgplatz eine Glühweinbude geöffnet, auch hier bleibt der Preis gleich, wie Betreiber Sven Tusch gegenüber der „Rheinischen Post“ erklärt. Wie im Vorjahr kostet eine Tasse mit 0,2 Liter Glühwein – rot oder weiß – dort vier Euro. Auch in der Almhütte an der Eisbahn kostet der Glühwein vier Euro. Beide Buden gehören dem Schausteller Oscar Bruch.

Ähnlich sind auch die Preise auf dem Weihnachtsmarkt rund um den Kö-Bogen. Dort steht das „Glühtürmchen zum Olli“, wo der rote und der weiße Glühwein ebenfalls vier Euro kosten. Nur für den Rosé muss man 50 Cent mehr berappen. Betreiber Oliver Wilmering gesteht zwar, die Preise in diesem Jahr angehoben zu haben, erklärt aber auch, dass er im letzten Jahr günstiger als die übrigen Anbieter war und daher jetzt im Durchschnitt liege.

In Benrath wurde ebenfalls angezogen, dort kostet der Glühwein in der Fußgängerzone in diesem Jahr ebenfalls vier Euro, statt 3,50 Euro. Eine Erhöhung ließ sich dieses Jahr nicht mehr vermeiden, erklärt Betreiberin Sarah Schneider. Sie verzichtete bereits im letzten Jahr auf eine Erhöhung, diese soll es aber im kommenden Jahr nicht erneut geben.

Günstiger ist es nur noch in Kaiserswerth, obwohl sogar dort die Preise angezogen haben, wie Organisator Niels Herrmann zugibt. Jedoch hat er den Preis auf die Bratwurst aufgeschlagen – vier Euro für die Wurst statt 3,50 Euro. Doch er wollte nicht alle Kosten weitergeben, daher wird der Glühwein im 0,2-Liter-Becher auch in diesem Jahr 3,50 Euro kosten. Wer möchte, kann hier sogar die WM in Katar verfolgen oder Sonntags der Live-Musik zuhören.