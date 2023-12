„Weihnachtszauber“ Areal Böhler 2023: Der Weihnachtsmarkt lockt noch bis heute

Budenzauber, Lichterglanz und ein tolles Rahmenprogramm: Der Weihnachtsmarkt auf dem Areal Böhler lockt auch in diesem Jahr mit einem abwechslungsreichen Angebot. Unter dem Motto „Weihnachtszauber“ findet er bis 23. Dezember 2022 auf dem Veranstaltungsgelände zwischen Düsseldorf und Meerbusch statt. Worauf ihr euch freuen könnt und welche Events geplant sind, erfahrt ihr hier.

Einen ersten Eindruck vom Weihnachtsmarkt bekommt ihr hier:

Weihnachtszauber 2023 Areal Böhler: DJ, Weihnachtsmann, Live-Musik – Veranstaltungs-Highlights

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Ob klein oder groß: Der Weihnachtsmarkt auf dem Areal Böhler bietet ein buntes und vielseitiges Programm für alle Altersklassen. Puppentheater, DJ-Sound oder Volker Rosin – hier kommt jeder auf seine Kosten! Das erwartet euch bis zum 23. Dezember:

DJ Torsten Abels jeden Mittwoch: 20.12., ab 16 Uhr

Kinderschminken in der Böhler-Hütte (mittwochs): 20.12., von 17 bis 19 Uhr

Live-Musik von den Saxvibes jeden Freitag: 15.12. und 29.12., jeweils ab 18 Uhr

Werkskapelle Böhler jeden Samstag: 16.12, von 17 bis 19 Uhr

Marshmallow am Feuer an der Böhler-Hütte: 16.12, von 17 bis 19 Uhr

Puppenbühne Maatz: 13.12. und 21.12. jeweils um 16 Uhr

Volker Rosin: 17.12. von 15 bis 16 Uhr

Weihnachtsmann jeden Sonntag: 17.12., jeweils von 17 bis 18 Uhr

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Weihnachtszauber 2023 Areal Böhler: Kulinarische Genüsse und die Preise im Überblick

Natürlich wird das leibliche Wohl auf dem Weihnachtzauber groß geschrieben: Verschiedene Food-Angebote sorgen für kulinarische Genüsse. Und natürlich gibt es auch Glühwein vor Ort!

Hier eine Übersicht zu den Ständen:

Glühwein vom Winzer aus Rheinhessen (0,2L): 4,50 Euro

Hot Aperol (0,2L): 4,50 Euro

Füchschen Alt (0,5L): 4,50 Euro

Alkoholfreies Bier (0,3L): 3-4 Euro

Mandeln (100 Gramm): 4 Euro

Pommes: 4,50 Euro

Crêpes mit Zucker: 3,50 Euro

Reibekuchen mit Apfelmus: 5 Euro

Maronen (10 Stück): 5 Euro

Gänseburger mit Apfel-Ingwer-Salat: 8,50 Euro

Rostbratwurst: 3,50 Euro

Süße Ravioli: 6,50 Euro

Lichtinstallationen beim Weihnachtszauber auf dem Areal Böhler

Eine aufwendige Deko und spezieller Lichterzauber macht diesen Weihnachtsmarkt zu einem ganz besonderen Highlight: Schon am Eingang begrüßt euch ein sieben Meter hoher LED-Stern, die Buden sind mit vielen Lichterketten beleuchtet und Tannenbäume sorgen für weiteres X-Mas-Feeling. Herrlich!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AREAL BÖHLER (@arealboehler)

Weihnachtsmarkt 2023 Areal Böhler: Weihnachtszauber – die Öffnungszeiten

Bis zum 23. Dezember könnt ihr den schönen Weihnachtsmarkt auf dem Areal Böhler besuchen. Das sind die Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 16 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag von 13 bis 22 Uhr

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AREAL BÖHLER (@arealboehler)

Düsseldorfer Weihnachtsmarkt 2023 auf dem Areal Böhler: Anfahrt und Parken

Direkt vor der Türe findet ihr die U-Bahn-Haltestelle Düsseldorf-Lörick, die ihr mit den Linien U74 und U76 erreicht. Vor Ort gibt es kostenfreie Parkplätze.

Wenn ihr von außerhalb kommt, könnt ihr eine der folgenden Adressen in euer Navi eingeben: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf oder Böhlerstraße 1, 40667 Meerbusch.

Weihnachtszauber auf dem Areal Böhler: Kostenloser Eintritt und weitere Infos

Natürlich hoffen die Veranstalter auf bestes Weihnachtsmarkt-Wetter. Für alle Fälle gibt es auf dem Weihnachtszauber aber auch überdachte Sitzmöglichkeiten in Form von liebevoll gestalteten Holzhütten, in denen es sicherlich kuschelig wird.

Ein eigenes Sicherheitskonzept mit entsprechendem Personal vor Ort gehören außerdem dazu, das Gelände selbst ist eingezäunt. Für Kleinkinder und Hundebesitzer also bestens geeignet. Mehr Infos auch auf www.areal-boehler.de. Übrigens: der Eintritt ist frei.