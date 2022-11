Weihnachtsmärkte in Düsseldorf 2022 – die schönsten Fotos

Foto: Shutterstock.com / Thomas Quack Foto: Shutterstock.com / Peeradontax Foto: Tonight.de "Kö on Ice" 2021 – im Rahmen einer besonderen Ausgabe der Rollnacht. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de So sah es 2019 noch in der Almhütte aus. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Shutterstock.com / Kwannokprom

Ho, ho, ho! Holt den Schlitten aus dem Keller, füttert die Rentiere und los geht’s: Die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf warten! Wie üblich bietet die Landeshauptstadt von November bis Ende Dezember einige echte Christmas-Highlights, darunter der Weihnachtsmarkt inmitten der Altstadt, oder die famose „Winter Weihnachtswelt“ inklusive Eisbahn am Rande der Königsallee. Auch um das kultige Riesenrad am Burgplatz finden sich einige Buden, während viele Stadtteile mit ihren Weihnachtsmärkten ganz eigene Akzente setzen – darunter zum Beispiel der Weihnachtsmarkt in Benrath, entlang der Nordstraße und auf der anderen Rheinseite in Oberkassel.

>> Die schönsten Weihnachtsmärkte in Düsseldorf 2022 – alle Infos und Standorte <<

Egal welcher Weihnachtsmarkt zu euren persönlichen Lieblingen gehört: in unserer Fotostrecke findet ihr sie alle! Wir haben die Foto-Highlights der Düsseldorfer Weihnachtssaison für euch herausgesucht und fein säuberlich kuratiert. Lebkuchen auspacken, Kuscheldecke drüberziehen und losklicken: Viel Spaß!

