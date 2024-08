Weihnachtsmänner jetzt schon in Düsseldorfer Supermarkt-Regalen

Der Sommer in Düsseldorf ist im vollen Gange: Erst Anfang der Woche plagten die NRW-Landeshauptstadt heiße Temperaturen von über 30 Grad. Terrassen von Cafés und Restaurants sind gut besucht und auch in den Freibädern tummeln sich zahlreiche Menschen.

An kalte Wintertage mag derzeit kaum einer denken und dennoch verkaufen erste Geschäfte bereits Weihnachtsleckereien, so auch die Düsseldorfer Norma-Filiale in der Corneliusstraße. Hier finden Kunden nehmen erfrischenden Getränke und Eis am Stiel seit Kurzem auch Weihnachtsnaschereien wie Dominosteine, Marzipantaler, Lebkuchen und Spekulatius. Den Schoko-Weihnachtsmann gibt es hier selbstverständlich auch.

Weihnachtsüßigkeiten bereits jetzt gefragt

Nicht wenige Kunden scheinen über das Weihnachtssortiment Mitten im August verwundert zu sein. So gehen viele mit verwunderten Blick oder einem Grinsen am Regal vorbei. Auf Nachfrage erklärt uns eine Mitarbeiterin, dass es die Winterschokolade bereits seit vergangener Woche in der Filiale zu kaufen gibt. Dabei werde sie jedoch nicht, wie man bei Blick aufs Thermometer vielleicht vermuten könnte, früher als in den Vorjahren verkauft. Vielmehr verkaufe der Discounter seit der Corona-Pandemie die weihnachtlichen Snacks bereits ab Mitte August.

Weiterlesen: Kühle Orte in Düsseldorf: 7 Spots für eine schnelle Abkühlung im Sommer

Doch ist das nicht viel zu früh? Laut dem Lebensmitteldiscounter nicht. „Wie gewohnt richten wir unser Sortiment nach den Wünschen unserer Kundinnen und Kunden“, erklärt uns eine Sprecherin auf Anfrage. „Das bedeutet, dass wir einen Teil des Weihnachtssortiments schon in den Sommermonaten in den Verkauf bringen, da die Produkte dann bereits sehr gefragt sind.“

In den kommenden würden dann auch noch weitere Naschereien wie Hohlfiguren aber auch Adventskalender in den Regalen des Discounters landen, heißt es weiter.

Kunden greifen vor allem zu diesen Leckereien

Tatsächlich soll es auch Kunden geben, die trotz Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke schon jetzt zu den Winterleckereien greifen. „Grundsätzlich stellen wir fest, dass das Weihnachtssortiment in ganz Deutschland gut ankommt. Bestimmte Produkte, unter anderem Nürnberger Lebkuchen, erfreuen sich in den jeweiligen Herkunftsregionen jedoch besonderer Beliebtheit“, so das Unternehmen.

Passend dazu: Verliebt in die Tannenstraße: Düsseldorfs verstecktes Juwel

Vor Ort in der Düsseldorfer Norma-Filiale verrät man uns außerdem, dass hier vor allem Lebkuchen und Spekulatius über das Kassenband wandern. Doch egal, ob 30, 10 oder minus 5 Grad: Schmecken tun Schokoweihnachtsmänner, Marzipan und Co. vielen unabhängig vom Wetter.