Weihnachtsferien 2023 in NRW: Mit so vielen Passagieren rechnet der Düsseldorfer Flughafen

Der Düsseldorfer Airport erwartet die letzte Reisewelle des Jahres. In den Weihnachtsferien umfasst der Flugplan eine Vielzahl klassischer Winterdestinationen und sonniger Reiseziele. Die Fluggesellschaften haben für die Ferienzeit rund 5.300 Starts und Landungen zu 115 Zielen weltweit angemeldet. Insgesamt rechnet der Flughafen von Donnerstag, 21. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, mit mehr als 700.000 Fluggästen. Damit setzt sich der Erholungstrend am Düsseldorfer Airport fort.

„Auch in den letzten Ferien dieses Jahres können sich unsere Fluggäste darauf verlassen, dass wir gut vorbereitet sind, um Ihnen einen entspannten Urlaubsstart zu ermöglichen“, unterstreicht Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH, und zieht Bilanz: „Wir werden fast punktgenau bei etwa drei Millionen Passagieren mehr als im letzten Jahr landen und bis Jahresende insgesamt rund 19 Millionen Fluggäste verzeichnen. Das ist in einem in vielerlei Hinsicht herausfordernden Jahr im Luftverkehr beachtlich. Es ist uns bei steigenden Verkehrszahlen gelungen, unseren Passagieren einen insgesamt hervorragend funktionierenden Airport zu bieten. Dafür möchte ich mich einmal mehr bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch bei all unseren Partnern bedanken. Unsere umfassende Qualitätsoffensive Off-Block hat Wirkung gezeigt. Die Prozesse bei der Abfertigung von Flugzeugen, Gepäck und Passagieren haben weitgehend störungsfrei funktioniert und nahtlos ineinandergegriffen. Das ist gleichzeitig Ansporn für uns, im Jahr 2024 noch besser zu werden.“

Flughafen Düsseldorf will Abläufe verbessern

Selbst in der verkehrsreichsten Sommersaison herrschte im Terminal eine ruhige Atmosphäre mit entspannten Passagieren, die sich über die reibungslosen Abläufe freuten. Besonders stark war die Leistungsfähigkeit an den Sicherheitskontrollen – sie erreichte das beste Niveau der letzten fünf Jahre. Über 90 Prozent der Passagiere konnten im Durchschnitt die Kontrollstellen in weniger als zehn Minuten passieren. Selbst während der Spitzenzeiten betrug die Wartezeit zeitweise höchstens 20 bis 25 Minuten.

Die Wirksamkeit des Off-Block-Programms mit deutlich verbesserten Abfertigungsprozessen zeigt sich auch in der Pünktlichkeits-Performance des Airports. Die Gesamtpünktlichkeit bei Starts und Landungen im Zeitraum Januar bis Oktober konnte von knapp 60 Prozent in 2022 auf rund 67 Prozent in diesem Jahr gesteigert werden. Damit liegt der Flughafen Düsseldorf nicht nur über dem deutschlandweiten Durchschnittswert, sondern belegt die Spitzenposition unter allen großen deutschen Flughäfen. Im europäischen Vergleich kletterte der Airport von Rang 23 im letzten Jahr auf den elften Platz. Eine noch bessere Pünktlichkeit wurde durch eine Vielzahl von externen Faktoren wie widrige Wetterlagen in verschiedenen Ländern oder Engpässe bei europäischen Flugsicherungen erschwert.

Flughafen Düsseldorf will Komfort für Reisende verbessern

„Diese positive Entwicklung bestärkt uns, unser Qualitäts-Programm im nächsten Jahr dynamisch voranzutreiben und gemeinsam mit unseren Airline-Partnern und den Abfertigungsunternehmen die Performance am Standort weiter zu verbessern“, so Lars Redeligx. „Wir bauen auf die Erkenntnisse und Erfolge in diesem Jahr auf und arbeiten weiter intensiv daran, Handling-Delays zu minimieren, Flugpläne zu optimieren und unseren Passagieren ein bestmögliches Komforterlebnis zu bieten.“

So bietet das jüngst eingeführte Angebot „Wings Express“ in Kooperation mit Eurowings einen speziellen Service bei innerdeutschen Flügen, zunächst nach Hamburg und Berlin. Er zielt darauf ab, den gesamten Ablauf, von der Ankunft am Flughafen bis zum Betreten des Flugzeugs, zu beschleunigen. Der Service sieht eine Schnellspur durch die Sicherheitskontrolle vor, ein Boarding-Gate direkt nach der Sicherheitskontrolle und darauf abgestimmte, koordinierte Prozesse und Ressourcen bei allen Partnern. Eurowings plant zudem, den Flugplan für Hamburg- und Berlin-Flüge zu optimieren.

„Wir wollen unseren Passagieren einen exzellenten Airport bieten und ihre Anforderungen an Zeitersparnis, Komfort und Verlässlichkeit am Flughafen bestmöglich erfüllen“, so Lars Redeligx. „Gerade als Airport in Stadtnähe können wir mit schnellen Abfertigungsprozessen ein attraktives Angebot für Inlandsflüge schaffen, das sich ideal mit Zugverbindungen von unserem Fernbahnhof direkt am Flughafen ergänzt.“