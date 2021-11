Weihnachtsfeier in der Düsseldorfer Altstadt: „I Love Düsseldorf“ am 4. Dezember

Nach dem Mega-Abriss zu Halloween erstrahlt das Schlösser Quartier auf der Ratinger Straße am 4. Dezember festlich geschmückt erneut unter dem „I Love Düsseldorf“-Banner. Die große Weihnachtsfeier startet ab 20 Uhr mit einem tollen Buffet in glanzvoller Atmosphäre und einem spannenden Live-Act. Später am Abend werden die Tische dann abgeräumt, die Hosen hochgekrempelt und die Tanzfläche im Henkel-Saal abflugfertig gemacht. Für den Sound der Nacht sorgen die Resident-DJs Dave Kurtis und Dimi Hendrix.

Die musikalische Bandbreite der beiden Plattendeck-Drückeberger reicht dabei von House-Perlen der letzten Jahrzehnte, aktuellen Charts und Mash-ups bis hin zu Party Classics. Zudem erwarten euch zahlreiche Specials und weihnachtliche Geschenke der Stadtwerke Düsseldorf und Rhein-Taxi, während „RollaCosta“ euch in den ersten Partystunden kostenlos mit den leckersten Ice-Rolls der Stadt versorgt.

>> Das erwartet euch vor Ort: „I Love Düsseldorf – Christmas Edition“ – die Fotos der letzten Ausgabe <<

Ihr wollt mit dabei sein und mit euren Freunden, Kollegen, der Abteilung oder dem ganzen Betrieb eine Weihnachtsfeier feiern – mit leckerem Essen und anschließender Party? Ohne dabei die Location wechseln zu müssen? Dann markiert euch unbedingt den 4. Dezember 2021 rot im Kalender. Ob schick, im „Ugly Christmas Sweater“ oder bequemen Party-Outfit – bringt einfach Lust zum Tanzen mit!

Einlass mit „2G Plus“, Tickets im limitierten Vorverkauf

Der Einlass erfolgt laut der neuen „2G Plus“-Regel nur noch für Geimpfte oder Genesene mit negativem Antigen-Test einer offiziellen Teststation. Der Antigentest darf bei der Kontrolle nicht älter als 6 Stunden sein. Zudem wird der Einlass zur Party auf weniger Personen begrenzt, damit es nicht zu eng wird und sich alle Gäste, die feiern möchten, auch wohl fühlen.

Wer sich zusätzlich vor der Party am leckeren Buffet stärken will, zahlt 49 Euro. Das Buffet startet ab 20 Uhr, die Party ab 22 Uhr. Im Preis der limitierten VVK-Tickets enthalten sind ein Welcome-Prosecco, das Buffet, eine Weihnachtsmütze, der Live-Gig von „Ben Nemsi & friends feat. Akra Boa“ während des Essens und der Eintritt zur anschließenden Party ab 22 Uhr! Ihr müsst zum Feiern nur kurz aufstehen, damit die Tische und Stühle weggeräumt werden können und befindet euch dann direkt mitten auf der Tanzfläche.

Wie genau das Buffet in diesem Jahraussehen wird, verraten wir euch in Kürze. Was wir bereits sagen können: Es wird um 20 Uhr eröffnet und es wird lecker!

„I Love Düsseldorf – Christmas Edition“ – Alle Infos auf einen Blick

Zeiten:

„I Love Düsseldorf – Christmas Edition“ – Buffet: 20 Uhr, Einlass nur mit VVK-Ticket; keine Abendkasse!

„I Love Düsseldorf – Christmas Edition“ – Party: 22 Uhr, Einlass nur mit VVK-Ticket; keine Abendkasse!

Ticket-Preise:

Buffet & Party ab 19.30 Uhr: 49 Euro zzgl. VVK-Gebühr

Limitiertes Party-Ticket im VVK ab 22 Uhr: 12 Euro zzgl. VVK-Gebühr

Adresse:

Schlösser Quartier & Henkel-Saal

Eingang: Ratinger Straße 25 oder Ratinger Mauer

40213 Düsseldorf