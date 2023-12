Weihnachtsbäume selber schlagen in Düsseldorf: Hier bekommt ihr euren Tannenbaum

Pünktlich zur Weihnachtszeit bieten zahlreiche Forstbetriebe und Bauernhöfe in und um Düsseldorf Weihnachtsbäume zum Selberschlagen an. Während einige Veranstalter daraus gleich ein ganzes Event machen, reicht für viele Familien auch die simple Variante: Ab in den Wald, Tanne schlagen, rein ins Auto, ab nach Hause. Wo das genau so funktioniert, zeigt euch unsere große Übersichtskarte.

Tannenbaum selber schlagen am Schloss Garath in Düsseldorf

Seit dem 8. Dezember empfängt der Gutshof neben dem Schloss Garath alle, die sich einen Tannenbaum während der Weihnachtszeit in die vier Wände stellen wollen. Täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr könnt ihr euch hier den perfekten Baum aussuchen.

Wer es hingegen besonders frisch mag, sollte dem Gutshof am 3. Advent (17. Dezember) einen Besuch abstatten. Dann können in der Zeit von 10 Uhr bis 16.30 Uhr Blautannen für Zuhause eigenhändig geschlagen werden. Daneben lädt der hofeigene Weihnachtsmarkt dazu ein, den restlichen Besuch mit der Familie bei leckeren Waffeln und einer Tasse Glühwein ausklingen zulassen.

Adresse: Schlosshof Garath — Garather Schlossallee 22, 40595 Düsseldorf

Am Gut Diepensiepen bei Düsseldorf seinen eigenen Weihnachtsbaum aussuchen

Auf dem Gut Diepensiepen in Ratingen könnt ihr noch bis zum 22. Dezember euren eigenen Tannenbaum aussuchen und schlagen. Dafür empfängt euch Familie Benninghoven mittwochs bis freitags von 14 Uhr bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 Uhr bis 16 Uhr. Denkt während eures Besuches unbedingt an wetterfeste Kleidung und Handschuhe. Eine Säge könnt ihr euch beim Personal des Hofes ausleihen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Während euer Baum anschließend eingepackt und somit sicher für den Weitertransport gemacht wird, könnt ihr es euch an der neuen Kartoffelscheune bei Glühwein und Grünkohl gutgehen lassen.

Adresse: Gut Diepensieben — Diepensieper Weg 1, 40882 Ratingen

Weihnachtsbäume selber schlagen in Düsseldorf: Große Auswahl am Schloss Heltorf

Am Schloss Heltorf im Norden Düsseldorfs habt ihr ebenfalls die Gelegenheit, euren eigenen Baum fürs Weihnachtsfest zu schlagen. Über 1000 Tannen stehen euch dafür zur Auswahl. Selbst fällen könnt ihr euren Christbaum noch am 15., 16., 17. und 22. Dezember — freitags und samstags in den Zeiten von 10 Uhr bis 16 Uhr sowie sonntags von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Adresse: Schlosspark Heltorf — Heltorfer Schlossallee, 40489 Düsseldorf

Frische Tannenbäume direkt vom Förster beim Forstbetrieb Meer

Frischer geht es kaum: Selbst aufgezogene Weihnachtsbäume könnt ihr beim Forstbetrieb Meer im Meerbuscher Forst schlagen. Dafür stehen euch bis zu zwei Meter hohe Nordmanntannen zur Verfügung. Sollte euch das nicht ausreichen, gibt es größere Baume auch auf Anfrage. Auf Wunsch wird eure Tanne im Anschluss von Personal für den Weihnachsbaumständer vorbereitet.

Wer nach dem Schlagen Kraft tanken will, kann dies hier ebenfalls tun. Jeden Samstag und Sonntag bietet der Forstbetrieb leckeren Bloemersheimer Apfelpunsch, frisch gebackene Waffeln und Gegrilltes für seine Besucher an.

Adresse: Der Weihnachtsbaumverkauf befindet sich im Waldgebiet zwischen Meerbusch-Büderich und Osterath an der L 467 (ehemalige B 9). Die Einfahrt in den Wald erfolgt über den Parkplatz der Waldruhestätte an der Meerbuscher Straße und ist ausgeschildert. Weitere Infos zur Anfahrt gibt es hier.

Nordmanntannen aus der Region selber schlagen auf dem Stickershof bei Düsseldorf

Auf dem Stickershof in Krefeld bietet Familie Schmitz in der Weihnachtszeit Tannenbäume zum Verkauf an. Dabei ist es euch überlassen, ob ihr die Bäume fällen wollt oder die Axt lieber in die Hände des fachkundigen Personals legt. Den Christbaum dürft ihr euch in beiden Fällen aber selber aussuchen. Sollte euer Auto zu klein für den Baum sein, liefert Familie Schmitz euch die Tanne bequem nach Hause.

Seine Pforten hat der Weihnachtsbaumverkauf noch bis zum 23. Dezember jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr (sonntags ab 11 Uhr) geöffnet. Einen Termin zum Schlagen braucht ihr nicht, stattdessen könnt ihr während der Öffnungszeiten einfach vorbei kommen. Solltet ihr Werkzeug benötigen, wird euch dieses vor Ort gestellt.

Adresse: Schmitz Tannenbäume vom Stickershof — Oberbenrader Straße 167, 47804 Krefeld