Weihnachts-Wunderwelt im Schloss Benrath 2023: Alle Infos zum Lichterspektakel in Düsseldorf

In Düsseldorf dürfen wir uns dieses Jahr auf eine Veranstaltung freuen, die zumindest in der Landeshauptstadt bisher ihresgleichen sucht. So finden auf dem Schloss Benrath erstmals die weltweit bekannten „My Christmas Trails“, zu Deutsch: „Weihnachts-Wunderwelt“, während der Weihnachtszeit in Deutschland statt – und verzaubern das Schloss in ein funkelndes Lichtermeer.

Alle weiteren Infos zum Weihnachts-Event haben wir hier für euch zusammengefasst.

Was ist die Weihnachts-Wunderwelt auf dem Schloss Benrath in Düsseldorf?

Während der Weihnachts-Wunderwelt tauchen Besucher in eine märchenhafte Welt aus tausenden Lichtern auf dem Schloss Benrath ein. Atemberaubende Lichtspiele führen euch über einen scheinbar magischen Pfad zum bekannten Schloss.

Neben Düsseldorf war das Spektakel bereits in Metropolen wie London, Sydney und Chicago zu sehen und begeisterte dort Millionen von Menschen.

Zu entdecken gibt es jede Menge: Beispielsweise glitzernde Designobjekte, die zart in den Bäumen schweben, einen glanzvollen Garten, der prall gefüllt ist mit winzigen Lichtstrahlen oder der Gang durch die Weihnachts-Kathedrale.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung ist das „Fest des Lichts“ – immersiv leuchtende Schnüre, die alle Farben des Regenbogens tragen.

Wann findet die Weihnachts-Wunderwelt auf dem Schloss Benrath 2023 statt?

Das Lichterspektakel findet vom 17. November 2023 bis zum 1. Januar 2024 statt. Geöffnet hat die Weihnachts-Wunderwelt dann von 17 Uhr bis 22 Uhr. Eine Stunde vor der Schließung ist der letzte Einlass.

Wo gibt es Karten für die Weihnachts-Wunderwelt und was kosten sie?

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf bei „Eventim“ und allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter der Semmel Concerts Ticket-Hotline 01806/ 570099 erhältlich.

Alle Ticketpreise findet ihr hier in der Übersicht:

Erwachsene: 21,50 Euro

Kinder (von 6 bis 14 Jahren): 15,50 Euro

Kinder (unter sechs Jahren): in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen freier Eintritt

Ermäßigte Tickets (Schüler, Studenten, etc.): 19,50 Euro

Schwerbehinderte und Begleitpersonen: 18 Euro

Wer sich etwas Flexibilität beim Besuch der Weihnachts-Wunderwelt wünscht oder eine Eintrittskarte für das Event verschenken möchte, greift am besten zum FlexTicket. Mit diesem könnt ihr euren Besuchstag und Einlasszeitpunkt frei wählen. Mit 30 Euro ist es jedoch ein wenig teurer als ein Ticket mit festem Besuchsdatum und Einlass-Zeitfenster.

Einlass zur Weihnachts-Wunderwelt über Zeitfenster geregelt

Wer ein Zeitfenster-Ticket für die Weihnachts-Wunderwelt auf dem Schloss Benrath gekauft hat, erhält innerhalb eines 20-Minuten-Zeitfensters Einlass zur Veranstaltung. Danach könnt ihr euch so lange wie ihr möchtet, auf dem Gelände aufhalten.

Wie komme ich zum Schloss Benrath?

Da ihr mit den Eintrittskarten zur Weihnachts-Wunderwelt den gesamten ÖPNV im VRR-Gebiet kostenlos nutzen könnt, bietet sich eine Anreise mit Bus und Bahn perfekt an.

Ganz in der Nähe des Lichterspektakels halten die Düsseldorfer U-Bahn-Linien U71 und U83 (Haltestelle: Schloss Benrath). Ebenfalls in der Nähe befindet sich die S-Bahn-Station Benrath S. Hier halten der S6 sowie der RE1 und RE5.

