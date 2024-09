Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf hat am Montagnachmittag (9. September) einen niederländischen Staatsbürger kontrolliert. Der 25-jährige Mann war auf dem Weg nach Antalya in der Türkei, als bei der Überprüfung ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Cottbus wegen Steuerhinterziehung entdeckt wurde, der seit Juni 2024 besteht. Der Haftbefehl wurde gegen den Mann ausgestellt, der bereits im Mai 2023 verurteilt worden war.

Der in den Niederlanden ansässige Mann konnte jedoch seine Reise fortsetzen, nachdem er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.250 Euro direkt bei der Bundespolizei bezahlt hatte. Durch die Zahlung entging er einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen und konnte seinen geplanten Flug antreten.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.