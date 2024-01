Wegen Schnee-Chaos in Düsseldorf: E-Scooter-Anbieter pausiert Betrieb

Am Mittwoch (17. Januar) kam es zu starken Schneefällen in NRW. Gegen Mittag setzten diese auch in Düsseldorf ein und hüllten die Landeshauptstadt in eine eisige Schicht. Was für viele Menschen ein schön anzuschauendes Spektakel ist, hat für Verkehrsteilnehmer drastische Konsequenzen: Die Straßen sind glatt, rutschig und teilweise nicht geräumt.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage hat sich das Unternehmen Bolt dazu entschlossen, den Verleih seiner Roller kurzfristig einzustellen. Seit Mittwochnachmittag können sie nicht mehr ausgeliehen werden. Auch Mietfahrräder stehen Kunden des Dienstes derzeit nicht zur Verfügung.

Wie lange das Unternehmen den Verleih noch aussetzt, ist nicht bekannt. „Wir monitoren stündlich, ob die Wiederaufnahme des Betriebs wieder möglich ist“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung von Bolt.