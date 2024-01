Alternativen zur S6 zwischen Düsseldorf und Essen: Übersicht

Eine Hiobsbotschaft für Bahnfahrer, die regelmäßig mit der S6 pendeln: Da die Deutsche Bahn zwischen Ratingen-Hösel und Essen-Kettwig auf einer Länge von knapp 200 Metern Schäden an den Gleisen festgestellt hat, bleibt die betroffene Strecke bis auf weiteres gesperrt. Die massiven Regenfälle der vergangenen Wochen hätten zu einer Hangabsenkung geführt, teilte das Unternehmen am Donnerstag (18. Januar) mit.

Zunächst werden Experten der Deutschen Bahn und weiterer beauftragter Firmen den Hang und den Untergrund der Gleise untersuchen. Auf Basis dieser Ergebnisse legt die DB die notwendigen Reparaturmaßnahmen fest und führt diese durch. Das Unternehmen setzte nach eignen Angaben alles daran, die Schäden schnellstmöglich zu beseitigen und so wieder einen durchgehenden Bahnverkehr für die Fahrgäste der S6 zu ermöglichen. Nach jetzigem Stand muss jedoch von einer Sperrung von mehreren Wochen ausgegangen werden.

Streckensperrung S6: Diese Alternativen haben Reisende jetzt

Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf den Betrieb der S6. So enden und beginnen Bahnen aus Richtung Köln in Düsseldorf-Rath Mitte. Infolge dessen kommt es zu Teilausfällen zwischen Düsseldorf-Rath Mitte und Essen Hbf. Ein Schienenersatzverkehr mit sechs Gelenkbussen zwischen Düsseldorf-Derendorf und Essen Hbf sei jedoch eingerichtet. Zusätzlich verkehrt einmal pro Stunde ein Pendelverkehr zwischen Essen Hbf und Kettwig. Dieser fährt in Essen Hbf jeweils um XX:48 Uhr bzw. in Kettwig um XX:16 Uhr.

>>Wutanfall am Kölner Hauptbahnhof: Mann bricht Polizisten die Nase<<

Fahrgäste mit dem Fahrziel Essen Hbf bzw. Düsseldorf Hbf können alternativ die Züge der Linien RE 1 oder RE 6 nutzen. Zwischen Düsseldorf-Derendorf und Düsseldorf Hauptbahnhof stehen die S-Bahnen der Linien S 1 und S 11 zur Verfügung. Alle Informationen finden Fahrgäste hier.