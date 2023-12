WDR 2 Weihnachtswunder heute live auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt – mit diesen Promis

Die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte sind noch bis zum 30. Dezember geöffnet und sorgen für jede Menge weihnachtlicher Wohlfühl-Atmosphäre. Ein ganz besonderes Highlight erwartet euch ab dem 16. Dezember: Um 10 Uhr startete das WDR 2 Weihnachtswunder als Teil des Düsseldorfer Weihnachtsmarktes.

Ein Weihnachtswunder für den guten Zweck: Spenden für das Projekt „Mütter in Not“

Dabei kommt die Aktion mit einer gewissen Prise „Big Brother“ daher: Vor das Schauspielhaus wird ein gläsernes Studio gebaut. Das WDR 2 Moderationsteam Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen wird dort fünf Tage leben, arbeiten und rund um die Uhr live senden – bis einschließlich Mittwoch, dem 20. Dezember, um 21 Uhr. Eine harte Aufgabe, der sich das Moderationsteam hier tapfer stellt. Der Hintergrund für die verrückte Idee: Spenden für das Projekt „Mütter in Not“.

WDR 2 Weihnachtswunder 2023 in Düsseldorf: Promis wie Nico Santos, Bosse oder Topic kommen vorbei

Natürlich könnt ihr am Schauspielhaus den Moderatoren nicht nur bei der Arbeit zu sehen – es sollen auch zahlreiche Promis vorbeischauen: Nico Santos, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Topic, Starlight Express, Ministerpräsident Hendrik Wüst, Joachim Krol, Flic Flac, Bosse, Bernd Stelter, Loi, GOP Theater, Mirja Boes, Michael Schulte und viele andere kommen vorbei und unterstützen die Spenden-Aktion. Macht euch also schon mal auf die eine oder andere musikalische Einlage, viel Talk und spannende Show-Einlagen gefasst.

Das Spektakel hinter Glas hat übrigens einen ernsten Hintergrund: Es ist die größte und aufwendigste Spendenaktion, die der Sender jemals initiiert hat. In diesem Jahr engagiert man sich mit dem Partner „Aktion Deutschland Hilft“, um weltweit Mütter in Not zu unterstützen. Beim letzten Weihnachtswunder im vergangenen Jahr in Dortmund kamen über sieben Millionen Euro an Spenden gegen den weltweiten Hunger zusammen – daran will man anschließen.

Zusammen mit WDR 2 hat „Aktion Deutschland Hilft“ weltweit 37 Projekte ausgewählt, deren Ziel es ist, Frauen in Krisen und Notlagen nachhaltig zu stärken. Am Glashaus stellt sich das Team von „Aktion Deutschland Hilft“ Fragen und gibt Einblicke in die lebensrettende Arbeit.

Weitere Spenden per Song-Wunsch: Euer Song hilft

Damit möglichst viel Geld zusammenkommt, bestimmen die Hörerinnen und Hörer beim WDR 2 Weihnachtswunder an allen fünf Tagen das komplette Musikprogramm des Senders: Jeder Musikwunsch ist an eine Spende gekoppelt! Einen Songwunsch äußern könnt ihr hier!

Außerdem sind die Menschen im Westen eingeladen, sich mit eigenen, verrückten und engagierten Aktionen zu beteiligen, um Spenden zu sammeln, zum Glashaus nach Düsseldorf zu bringen und dem Moderationsteam zuzuschauen.

Wer im Glashaus sitzt: Jederzeit live dabei

Die Sendung aus dem Glashaus in Düsseldorf wird nicht nur rund um die Uhr im Radio übertragen, sondern jeder kann das Ereignis per Live-Videostream auf wdr2.de und in der WDR 2 App dabei miterleben. Die WDR Lokalzeit Düsseldorf wird täglich berichten sowie das Finale übertragen. Und das WDR Fernsehen klinkt sich immer wieder live in die Übertragung vom Glashaus ein.

Das WDR 2 Weihnachtswunder ist Teil der großen WDR Charityaktion „Der Westen hilft“. Informationen zum WDR 2 Weihnachtswunder und zur Spendenaktion sind jederzeit unter wdr2.de zu finden.

Hier findet das WDR2 Weihnachtswunder statt

Vom 16. Dezember (10 Uhr) bis zum 20. Dezember (21 Uhr) steht das Glashaus auf dem Gustaf-Gründgens-Platz (Düsseldorfer Schauspielhaus) in 40211 Düsseldorf.

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf: Sechs Themenmärkte in der Innenstadt

Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt umfasst in diesem Jahr insgesamt sechs Themenmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt:

Handwerkermarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus

auf dem Marktplatz vor dem Rathaus Altstadtmarkt auf der Flinger Straße

auf der Flinger Straße Kö-Lichtermarkt auf der Königsallee

auf der Königsallee Märchenmarkt auf dem Schadowplatz

auf dem Schadowplatz Schadowmarkt auf der Schadowstraße

auf der Schadowstraße Neu: Der gesamte KÖ-Bogen vom Ueckernagel bis zum Jan-Wellem-Platz wird erstmalig mit einem Weihnachtsmarkt bespielt. Auch der Joachim-Erwin-Platz sowie das Ingenhovental verwandeln sich dieses Jahr wieder in einen Weihnachtsmarkt.

Die Märkte öffnen täglich bis 30. Dezember. Von sonntags bis donnerstags hat der Weihnachtsmarkt von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags öffnet er von 11 bis 21 Uhr. Die einzelnen Händler haben jedoch die Möglichkeit, ihre Öffnungszeiten täglich bis 22 Uhr zu verlängern. Angepasste Öffnungszeiten gibt es am 24. und 26. Dezember: Am 24. Dezember können Besucherinnen und Besucher den Markt von 11 Uhr bis 15 Uhr und am 26. Dezember von 14 bis 21 Uhr besuchen. Geschlossen ist der Weihnachtsmarkt am Totensonntag (26.11.) und am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.).

Spar-Tipp für Weihnachtsmarkt-Fans: „Too Good To Go“ erstmals mit dabei

In diesem Jahr wurden einige Neuerungen im Bereich Nachhaltigkeit auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt umgesetzt. Es gibt erstmals eine Mehrwegpflicht für alle Gastronomen auf dem Weihnachtsmarkt: Speisen werden nur noch in Mehrweg- oder essbaren Umverpackungen angeboten. Einzige Ausnahme ist die klassische Papiertüte für Pommes, gebrannte Mandeln und weitere ähnliche Produkte. Damit trägt der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt aktiv zur Müllvermeidung in der Innenstadt bei.

Zudem werden in diesem Jahr alle Gastronomen auf der Plattform Too Good To Go registriert (weitere Infos hier!). Dort werden überproduzierte Mahlzeiten zu einem vergünstigten Verkaufspreis mit bis zu 70 Prozent Rabatt zur Abholung angeboten.