WDR 2 Weihnachtswunder heute live aus Düsseldorf: Wird die 7-Millionen-Spendensumme geknackt?

Die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte sind noch bis zum 30. Dezember geöffnet und sorgen für jede Menge weihnachtlicher Wohlfühl-Atmosphäre. Ein ganz besonderes Highlight erwartet euch seit dem 16. Dezember vor dem Schauspielhaus: Hier lockt das WDR 2 Weihnachtswunder Besucher abseits des Shopping-Trubels.

Ein Weihnachtswunder für den guten Zweck: Spenden für das Projekt „Mütter in Not“

Dabei kommt die Aktion mit einer gewissen Prise „Big Brother“ daher: Vor das Schauspielhaus steht das gläserne Studio. Das WDR 2 Moderationsteam Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen leben und arbeiten hier fünf Tage und senden rund um die Uhr live – bis einschließlich Mittwoch, dem 20. Dezember, um 21 Uhr. Eine harte Aufgabe, der sich das Moderationsteam hier tapfer stellt. Der Hintergrund für die verrückte Idee: Spenden für das Projekt „Mütter in Not“.

Das Spektakel hinter Glas hat übrigens einen ernsten Hintergrund: Es ist die größte und aufwendigste Spendenaktion, die der Sender jemals initiiert hat. In diesem Jahr engagiert man sich mit dem Partner „Aktion Deutschland Hilft“, um weltweit Mütter in Not zu unterstützen. Beim letzten Weihnachtswunder im vergangenen Jahr in Dortmund kamen über sieben Millionen Euro an Spenden gegen den weltweiten Hunger zusammen – daran will man anschließen.

Zusammen mit WDR 2 hat „Aktion Deutschland Hilft“ weltweit 37 Projekte ausgewählt, deren Ziel es ist, Frauen in Krisen und Notlagen nachhaltig zu stärken. Am Glashaus stellt sich das Team von „Aktion Deutschland Hilft“ Fragen und gibt Einblicke in die lebensrettende Arbeit.

Programm beim WDR 2 Weihnachtswunder 2023 in Düsseldorf: Diese Promis sind dabei

Natürlich könnt ihr am Schauspielhaus den Moderatoren nicht nur bei der Arbeit zu sehen – es schauen auch zahlreiche Promis vorbei:

Samstag, 16. Dezember:

11 Uhr Onkel Fisch, Satireduo

14.40 Uhr Sven Pistor, WDR 2 Moderator und Fußballexperte

17.30 Uhr Michael Schulte, Singer-Songwriter

Sonntag, 17. Dezember:

10.40 Uhr Doc Esser, Arzt und Moderator

11.10 Uhr Michael Kessler, Schauspieler, Komiker, Moderator

11.40 Uhr Mona Neubaur, Stellvertretende Ministerpräsidentin NRW

12.10 Uhr Die Maus

14.30 Uhr Ulrike von der Groeben, Fernsehmoderatorin

16.10 Uhr Tom Buhrow, WDR Intendant

17.30 Uhr Loi, Sängerin

18.30 Uhr Ampel WG, Comedy

19 Uhr Topic, DJ

ca. 20 Uhr ATB, DJ

Montag, 18. Dezember:

07.10 und 09.10 Uhr Ampel WG, Comedy

10.10 Uhr Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt und Moderator

13.10 Uhr Bärbel Bas – Präsidentin des Deutschen Bundestags

14.10 Uhr Amiaz Habtu, Rapper und Moderator

19 Uhr Fast Boy, Musiker

20 Uhr WDR Rundfunkchor

Dienstag, 19. Dezember:

11.10 Uhr Stephan Keller, Oberbürgermeister Düsseldorf

12.10 Uhr Mirja Boes, Komikerin und Schauspielerin

14.10 Uhr Barbara Ruscher, Kabarettistin

15.10 Uhr Flic Flac

16.10 Uhr Bernd Stelter, Komiker und Schauspieler

17 Uhr Hendrik Wüst, Ministerpräsident NRW

17.30 Uhr Nico Santos, Singer-Songwriter

19.00 Uhr Bosse, Singer-Songwriter

Mittwoch, 20. Dezember:

11.30 Uhr Mirja Regensburg, Schauspielerin und Komikerin

12.30 Uhr Joachim Krol, Schauspieler

13.10 Uhr Julia Komp, Sterneköchin

13.30 Uhr Rene Steinberg, Kabarettist

14.10 Uhr Starlight Express

20 Uhr Kamrad, Singer-Songwriter

ca. 20.45 Uhr Verkündung Spendensumme und im Anschluss gemeinsames Weihnachtslied singen

Weitere Spenden per Song-Wunsch

Damit möglichst viel Geld zusammenkommt, bestimmen die Hörerinnen und Hörer beim WDR 2 Weihnachtswunder an allen fünf Tagen das komplette Musikprogramm des Senders: Jeder Musikwunsch ist an eine Spende gekoppelt! Einen Songwunsch äußern könnt ihr hier.

Außerdem sind die Menschen im Westen eingeladen, sich mit eigenen, verrückten und engagierten Aktionen zu beteiligen, um Spenden zu sammeln, zum Glashaus nach Düsseldorf zu bringen und dem Moderationsteam zuzuschauen. Nach Informationen des Senders sammeln sich täglich bis zu 2500 Zuschauer auf dem Platz, um die Aktion live mit zu erleben.

Das denkt Moderatorin Sabine Heinrich über die Aktion in Düsseldorf

Sabine Heinrich ist Teil des Vierergespanns, welches fünf Tage lang rund um die Uhr aus dem Glashaus sendet. Im Gespräch mit Tonight News verrät die 46-jährige Nordrheinwestfälin, was genau sie in diesen Tagen berührt: „Die Aktion ist ein Fest voller Liebe und Dankbarkeit. Man kommt hier mit anderen und Gleichgesinnten zusammen – und auch nahe.“ Sie schmunzelt: „Ich frage plötzlich fremde Menschen, ob ich sie umarmen darf.“

Der Spendenaufruf steht unter dem Motto „Gemeinsam für Mütter in Not“. Dabei brauche es nicht nur in der Weihnachtszeit Unterstützung für Mütter und ihre Kinder, sondern jederzeit, findet Sabine: „Starke Mütter bedeuten starke Kinder.“ Die Aktion vergleicht sie mit einem „Marathonlauf“, auf den sie sich gemeinsam mit ihren Kollegen aber gerne eingelassen hat. Wach hält sie sich, selbst Mutter einer Tochter, nicht mit Kaffee, denn diesen vergesse sie aktuell sogar zu trinken.

Welche Begegnung Sabine Heinrich in Düsseldorf besonders bewegt hat und worauf sie sich während der Weihnachtszeit besonders freut, erfahrt ihr hier.

Das ist der aktuelle Spendenstand beim WDR 2 Weihnachtswunder: Schon über 5 Millionen Euro

Am Mittwoch (20. Dezember) sind schon knapp 5,7 Millionen Euro beim Weihnachtswunder zusammengekommen, wie der WDR am Morgen mitteilte. Noch bis zum Abend wird fleißig gesammelt. Bereits am Montag, zwei Tage nach Aktionsstart, wurde die 2-Millionen-Euro-Marke geknackt. „Ich konnte es gar nicht glauben und wollte den Brief erst gar nicht öffnen“, offenbart Moderatorin Sabine Heinrich beim Gespräch mit Tonight News. Die finale Summe steht am Mittwochabend fest.

Hier findet das WDR 2 Weihnachtswunder statt

Vom 16. Dezember (10 Uhr) bis zum 20. Dezember (21 Uhr) steht das Glashaus auf dem Gustaf-Gründgens-Platz (Düsseldorfer Schauspielhaus) in 40211 Düsseldorf.

Live mitverfolgen im Radio, TV und per Stream

Die Sendung aus dem Glashaus in Düsseldorf wird nicht nur rund um die Uhr im Radio übertragen, sondern jeder kann das Ereignis per Live-Videostream auf wdr2.de und in der WDR 2 App dabei miterleben. Die WDR Lokalzeit Düsseldorf wird täglich berichten sowie das Finale übertragen. Und das WDR Fernsehen klinkt sich immer wieder live in die Übertragung vom Glashaus ein.

Das WDR 2 Weihnachtswunder ist Teil der großen WDR Charityaktion „Der Westen hilft“. Informationen zum WDR 2 Weihnachtswunder und zur Spendenaktion sind jederzeit unter wdr2.de zu finden.

Die Aktion bietet für viele den optimalen Ausgangpunkt für einen Spaziergang durch die Düsseldorfer City samt Weihnachtsmärkte. Hier findet ihr insgesamt sechs Themenmärkte:

Handwerkermarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus

auf dem Marktplatz vor dem Rathaus Altstadtmarkt auf der Flinger Straße

auf der Flinger Straße Kö-Lichtermarkt auf der Königsallee

auf der Königsallee Märchenmarkt auf dem Schadowplatz

auf dem Schadowplatz Schadowmarkt auf der Schadowstraße

auf der Schadowstraße Neu: Der gesamte Kö-Bogen vom Ueckernagel bis zum Jan-Wellem-Platz wird erstmalig mit einem Weihnachtsmarkt bespielt. Auch der Joachim-Erwin-Platz sowie das Ingenhovental verwandeln sich dieses Jahr wieder in einen Weihnachtsmarkt.

