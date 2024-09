Düsseldorf: Was verbirgt sich im weißen Zelt am Schadowplatz?

Stellt euch vor: Ein großes, weißes Zelt erhebt sich majestätisch über dem Schadowplatz. Darin wartet eine Welt voller Wunder und Wissen! Denn am Freitag (13. September) verwandelt sich Düsseldorf wieder in eine riesige Wissenschaftsarena. Rund um dem Haus der Universität findet zum bereits fünften Mal die „Nacht der Wissenschaft“ statt.

Geboten werden Aktionsstände, Vorträge und Talkrunden zu den verschiedensten Forschungsfeldern. Über 55 Beiträge aus den folgenden Bereichen werden vorgetragen:

Medizin und Ernährung

Energie und Umwelt

Biologie und Evolution

Künstliche Intelligenz und Daten

Technologie und Werkstoffe

Medien und Kommunikation

Wirtschaft und Gesellschaft

Denken und Wahrnehmen

Science Slam

Ob man sich für das Universum, die Geheimnisse des menschlichen Körpers oder die Zukunft unserer Technologie interessiert – hier wird jeder fündig. Experimente zum Anfassen, Vorträge und Diskussionen machen die Nacht zu einem Abend, an dem man definitiv nicht dümmer wird.

Auch für die kleinen Forscher gibt es jede Menge zu entdecken: Wie funktioniert eigentlich eine Pflanze? Was verbirgt sich in einer Zelle? Und wie entsteht ein Gedanke? Mitmachen, Mitdenken und Mitdiskutieren ist ausdrücklich erwünscht.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller weiß, wie bedeutend der Standort Düsseldorf für die Wissenschaft ist: „11 Hochschulen mit fast 62.000 Studierenden tragen zu einer lebendigen Wissensregion bei.“ Und weiter: „Als Motoren für Innovation und Bildung sind sie bedeutende Standortfaktoren in Düsseldorf. Sie sind aber auch wichtige Orte des Austauschs.“

Als Beispiel nennt er die Bürgeruniversität, ins Leben gerufen von der Heinrich-Heine-Universität. Denn nicht nur im Rahmen der „Nacht der Wissenschaft“, sondern ganzjährig finden im Haus der Universität am Schadowplatz kostenlose Vorträge statt (hier geht’s zum Veranstaltungskalender).

Location, Uhrzeit und alle Infos

Das Zelt findet ihr auf dem Schadowplatz, direkt gegenüber des Apple-Stores und vom Haus der Universität.

Los geht’s am Freitag, 13. September, um 17 Uhr mit dem Vortrag zum Thema politischer Konsum. Letzter Programmpunkt um 0 Uhr ist der der Science Slam, bei dem junge Wissenschaftler mit Vorträgen über ihre Forschung oder ein interessantes Phänomen um die Gunst des Publikums buhlen.

Der Eintritt ist frei, das komplette Programmheft der „Nacht der Wissenschaft 2024“ gibt es hier zum Download.

