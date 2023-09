Warntag heute in Düsseldorf 2023: Wie lange heulen jetzt die Sirenen?

Keine Sorge, ein Probealarm und kein Ernstfall – am 14. September 2023 startet es um 11 Uhr einen Sirenen-Alarm in Düsseldorf und ganz Nordrhein-Westfalen. Die wichtigsten Fragen dazu beantworten wir euch hier.

Warntag 2023 in Düsseldorf: Wann ist der Sirenen-Alarm?

Am 14. September 2023 wird es um 11 Uhr in Düsseldorf laut – dann ertönen in der NRW-Landeshauptstadt im Rahmen des Warntages NRW 2023 die Sirenen.

Warum wird der Probealarm in Düsseldorf durchgeführt?

Im Fokus des Probealarms steht das Testen. Einerseits geht es darum, dass die Verantwortlichen in Düsseldorf testen können, ob die Sirenen für den Ernstfall bereit sind und alles Technische auch wirklich funktioniert. Andererseits geht es auch darum, die Anwohner dafür zu sensibilisieren, dass im Ernstfall schnelles Handeln erforderlich ist und Warnungen etwa über Sirenen zu beachten sind.

Was ist der Warntag NRW?

Einen Probealarm kennt ihr vielleicht noch aus Schulzeiten oder auch hin und wieder vom Arbeitsplatz. Im Rahmen des Warntages in Nordrhein-Westfalen wird ein solcher Probealarm durchgeführt, um in Städten und Gemeinden des Bundeslandes zu überprüfen, dass die Warnmechanismen für einen möglichen Katastrophenfall greifen. Am 14. September 2023 findet er diesmal statt.

Gibt es den Warntag 2023 in ganz NRW?

Genau! Nicht nur in eurer Stadt gibt es den Probealarm. Der Warntag wird zentral initiiert, also ist es in ganz Nordrhein-Westfalen am 14. September um 11 Uhr so weit. Alle Sirenen ertönen im selben Zeitraum.

Wie wird beim Warntag 2023 in Düsseldorf gewarnt?

Im Mittelpunkt stehen zwei Methoden, wie gewarnt wird. Einmal steht die moderne Herangehensweise im Fokus – denn eine Warnung erfolgt auch über die Warn-App NINA. Darüber hinaus gibt es die klassische Methode, die Bevölkerung zu warnen – und es in diesem Fall zu proben. Das ist der Sirenen-Alarm, der am 14. September in Düsseldorf und ganz NRW ausgelöst wird.

Warntag in Düsseldorf 2023: Wie muss man sich im Ernstfall verhalten?

Sollte es sich – im Gegensatz zum Warntag am 14. September – mal nicht um einen Probealarm handeln, sondern die Sirenen wirklich aufgrund eines Ernstfalles ertönen, gilt es, folgende Hinweise zu beachten:

Notrufe (110 oder 112) nicht blockieren – nur im Notfall anrufen!

Radio einschalten

Türen und Fenster schließen

geschlossene Räume aufsuchen

passierende Personen bei sich aufnehmen

Warntag Düsseldorf 2023: Wie lange heulen die Sirenen?

Im ersten Moment dürfte für diejenigen, die sich nicht im Vorfeld über den Warntag informiert haben, der Sirenen-Alarm ein Schock sein. Der ist allerdings nicht langanhaltend, die Sirenen werden nur kurz getestet. Nach einigen Minuten ist alles schon wieder vorbei.

Wieso ist der Probealarm in Düsseldorf 2023 im September?

Bereits seit 2018 wird inzwischen regelmäßig ein landesweiter Sirenenprobealarm durchgeführt. Seit den vergangenen Jahren hat das Innenministerium den Probealarm zu einem landesweiten Warntag ausgebaut. Damit soll das Thema „Warnung“ noch mehr in den Fokus in der Öffentlichkeit gerückt werden.

Was ist zu tun, wenn das Handy keinen Alarm gibt?

Auch das Handy sollte via Cell Broadcast Alarm geben. Habt ihr keine Nachricht erhalten, solltet ihr die Einstellungen eures Smartphones überprüfen. Die Aktivierung für Notfallbenachrichtigung findet ihr in den Einstellungen.

Gibt es 2023 einen Warntag in ganz Deutschland?

Ja! Der bundesweite Warntag findet ebenfalls am 14. September 2023 statt. Hier ist das Prinzip eigentlich dasselbe. Dann gibt es allerdings nicht die Beschränkung, dass der Probealarm nur in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens ertönt. Dann gibt es den Sirenen-Alarm in ganz Deutschland.