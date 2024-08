Schwerer Verkehrsunfall in Düsseldorf: Rollstuhlfahrer verletzt

In Düsseldorf kam es am Donnerstag, den 15. August 2024 um 17.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Bilk. Ein Rollstuhlfahrer wurde dabei schwer verletzt, als er von einem Pkw erfasst wurde und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich, als ein 66-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW-Transporter auf der Aachener Straße fuhr. Er überholte mehrere rechtsabbiegende Fahrzeuge und bog dann verbotswidrig von der mittleren Spur aus nach rechts in den Südring ab, Richtung Münchener Straße. Dabei übersah er den Rollstuhlfahrer, der gerade bei Grün die Straße überquerte.

Der Zusammenstoß führte dazu, dass der 57-jährige Mann aus Dormagen mit seinem Rollstuhl umkippte und auf die Fahrbahn stürzte. Er zog sich Verletzungen zu, die eine stationäre Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.