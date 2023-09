Vom Flughafen Düsseldorf nach Abu Dhabi: Etihad Airways startet wieder durch

Er ist einer der wichtigsten Knotenpunkte im Flugplan vieler Airlines nach Asien, Afrika und Australien: Bereits ab Ende September starten endlich wieder Flieger von Etihad Airways vom Flughafen Düsseldorf aus in Richtung Abu Dhabi. Davon profitieren nicht nur Touristen, sondern auch Geschäftsreisende.

Die gute Nachricht: Der bereits Anfang des Jahres kommunizierte Flugplan startet früher als geplant ab dem 28. und 29. September 2023. Zeitgleich am Tage des ersten Abflugs will die arabische Nationalairline weitere Details zu der Kooperation bekanntgeben.

Von Düsseldorf nach Abu Dhabi: Diese Flüge sind geplant

Die neuen Flüge am Flughafen Düsseldorf werden unter den Kürzeln „EY039“ (Abu Dhabi – Düsseldorf) und „EY40“ (Düsseldorf – Abu Dhabi) gelistet. Wer in Düsseldorf abfliegt, wird voraussichtlich ab 10.30 Uhr morgens durchstarten und um 19 Uhr Ortszeit in Abu Dhabi landen.

In Abu Dhabi ist die Startzeit des Flugs um einiges kniffliger – sowohl für Touristen, als auch Geschäftsreisende. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate startet der Flug bereits um 2.35 Uhr morgens, also mitten in der Nacht. Die Ankunft in Düsseldorf erfolgt um 7.30 Uhr.

Insgesamt sollen die Flüge von Etihad Airways dreimal wöchentlich, jeweils dienstags, donnerstags und sonntags stattfinden.

Etihad Airways verzückt Reisende in Düsseldorf: Boeing 787-9 Dreamliner im Einsatz

Die beste Nachricht kommt zum Schluss: Für die Flüge im Einsatz befindlich ist die Boeing 787-9 Dreamliner, die euch bereits in der Premium Economy eine äußerst bequeme 2-3-2 Sitz-Konfiguration bietet und mit einer zusätzlichen Wand von der Economy Class getrennt ist. Auch ansonsten gilt das Flugzeug unter Vielreisenden zu den bequemsten Optionen ausgeruht von A nach B zu kommen.

Neben Düsseldorf erweitert Etihad Airways ihren Winterflugplan um sechs weitere Städte – allerdings gestaffelt nach Datum. Diese Ziele sollen zusätzlich angeflogen werden: