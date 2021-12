VinoKilo in Düsseldorf: Stylische Secondhand-Kleidung zum Kilopreis von 45 Euro

Keine Frage, nachhaltiges Einkaufen ist im Trend. Darauf legt auch das Unternehmen VinoKilo den Fokus und lädt am zweiten Dezember-Wochenende zum Pop-up-Store nach Düsseldorf ein: Von Donnerstag bis Samstag könnt ihr im Weltkunstzimmer nach Herzenslust nachhaltig shoppen. Hochwertige Secondhand-Mode und ausgewählte Accessoires zu bezahlbaren Preisen erwarten die Besucher.

VinoKilo bietet vor allem Vintage-Kleidung mit einem Schwerpunkt auf die 60er bis 90er Jahre an – online sowie offline. Mode, die ursprünglich in den Müll wandern sollte, wird von dem Unternehmen gerettet und aufbereitet. Neben den Pop-up-Events, die an jedem Wochenende in verschiedenen Städten in Deutschland stattfinden, gibt es auch einen Store im Netz.

>> Flohmarkt Düsseldorf: Die Trödel-Termine im Überblick <<

Bei den Pop-up-Events findet ihr dann nicht nur stylische und nachhaltige Mode zu fairen Preisen: Je nach Location gibt es auch ein Gläschen Wein, Foodstände oder Musik, die das Ganze zu einem richtigen Shopping-Event machen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Vinokilo – Vintage wonderland (@vinokilo)

Die Ware wird dabei zum Kilopreis angeboten und am Ende rein nach Gewicht bezahlt. Hier gibt es allerdings einen preislichen Unterschied bei den Öffnungstagen. Zum Start am 9. Dezember liegt der Kilopreis bei 50 Euro, am Freitag nur noch 45 Euro und am Samstag bei 40 Euro. Wer jetzt allerdings Sorge hat, dass am letzten Tag fast nichts mehr übrig ist: Die Veranstalter bringen genügend schöne Sachen mit.

VinoKilo: Wer steckt dahinter?

Das Start-up wurde 2016 von Robin Balser gegründet und gewann schon ein Jahr später den Mainzer Wirtschaftspreis. Mit seinem Team hat der Unternehmer bislang über 420.000 Kilogramm hochwertiger Kleidung gerettet. Die Pop-up-Stores gab es schon in 148 Städten und 13 Ländern mit insgesamt über 550.000 Besuchern.

>> Veranstaltungen in Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps <<

VinoKilo: Alle Veranstaltungs-Infos, Tickets und Corona-Regeln

Vinokilo findet vom 9. bis 11. Dezember im Weltkunstzimmer statt. Donnerstag und Freitag könnt ihr von 12 bis 20 Uhr einkaufen, Samstag sind die Türen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, aber aufgrund der Corona-Situation müsst ihr vorab online ein kostenloses Ticket buchen. Außerdem gelten Maskenpflicht, die 2G-Regel und ihr könnt nur kontaktlos z.B. mit EC-Karte zahlen.

Location-Adresse: Weltkunstzimmer, Ronsdorfer Str. 77a, 40233 Düsseldorf