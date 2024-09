Wer auf der Düsseldorfer Schadowstraße auf der Suche nach einem Snack während der Shoppingpause ist, könnte demnächst Hunger auf Döner bekommen: Der vierte Düsseldorfer Standort von Mangal Döner eröffnet schon bald mitten in der City. Wir liefern die Infos.

Bislang gibt es die Dönerläden an der Nordstraße in Pempelfort, in der Mertensgasse in der Altstadt und am Konrad-Adenauer-Platz gegenüber vom Hauptbahnhof. Schon bald kommt ein neuer Standort hinzu: direkt im Kö-Bogen II am Gustaf-Gründgens-Platz/ Ecke Schadowstraße. Damit hat sich Mitgründer und Fußballprofi Lukas Podolski einen der prominentesten Standorte der Stadt geangelt, denn hier befindet sich nicht nur die Einkaufsmeile, auch die Königsallee ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Wann genau es losgeht, steht allerdings noch in den Sternen. Ein Plakat an den Fenstern des Lokals verrät lediglich: „demnächst“. Ein Statement seitens der Betreiber auf Anfrage der Redaktion steht noch aus.

2020 eröffnete der Kö-Bogen II nach Plänen von Ingenhoven Architects. Hauptbesitzer ist die Hamburger B&L Real Estate Gruppe.

