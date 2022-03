Vermisstenmeldung in Düsseldorf: Wer hat Elisabeth K. (74) aus Rath gesehen?

Seit Dienstag (1. März) wird die 74-jährige Düsseldorferin Elisabeth K. vermisst. Die Vermisste verließ an dem Tag, wie gewohnt, ihre Wohnung in Düsseldorf-Rath, um in der Düsseldorfer Altstadt bei ihrem Stammbäcker einzukaufen. Dort wurde sie auch noch gegen 13.30 Uhr gesehen. Danach verliert sich ihre Spur.

Alle Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. Deswegen erfolgte nun der Aufruf an die Öffentlichkeit. Könnt ihr helfen? Hinweise könnt ihr jederzeit unter der Telefonnummer 0211 – 870-0 an das zuständige Kriminalkommissariat der Düsseldorfer Polizei weitergeben.

Die Beschreibung der Vermissten: Elisabeth K. ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Bei ihrem Verschwinden war sie mit einem hellen Mantel, einer blauen Mütze, einer blauen Jeanshose und hellen Schuhen sowie einer dunkelblauen Strickjacke bekleidet.