Geheimtipp in Düsseldorf: Die Tannenstraße – ein verstecktes Juwel

Eine Straße, die Geschichten erzählt: Mit ihrem eigenen Instagram-Account, Bewohnern, die ihr seit Jahrzehnten die Treue halten, und Fassaden, so bunt wie selten in Düsseldorf, hat die Tannenstraße einen ganz besonderen Zauber. Hier treffen sich Vergangenheit und Gegenwart, hier schlägt das Herz eines lebendigen Quartiers. Kein Wunder, dass die Anwohner ihren „Wohnort, Treffpunkt und Rendezvous“ jedes Jahr am 9. Juli gebührend feiern – dem Tag, an dem die Straße ihren Namen erhielt.

Was macht die „Tanne“ besonders? Was hat sie, was andere nicht haben? Die Erlebnisse nach einem 450 Meter langen Spaziergang geben Antworten auf diese Fragen.

Blumenladen Tannendiele

Mitten auf der Tannenstraße lockt der Blumenladen mit dem einprägsamen Namen Tannendiele hinein: Hier erwartet euch Inhaber Michael Frings, der hin und wieder das eigene Geschäft mit dem TV-Studio der ZDF-Frühstückssendung „Volle Kanne“ tauscht und aktuelle Blumentrends präsentiert. Ob exotische oder heimische Schnittblumen, zierliche Trockenblumen oder opulente Vasen: Hier bleibt kein Wunsch offen.

„Meine Kunden vergessen ihren Stress beim Eintreten – und parken ihn vor der Haustür. Es ist jedes Mal aufs Neue schön, zu sehen“, erzählt Frings und blickt dabei auf sein liebevoll geordnetes Blumen-Chaos.

Adresse: Tannenstraße 15, 40476 Düsseldorf

Kirschblüten und Baudenkmäler

Entlang der Tannenhöfe, einem Quartier von drei Baudenkmälern, umsäumen nicht grüne Tannen, sondern weiße japanische Kirschblüten die Straße. Die ehemaligen Ulanenkasernen, die im 19. Jahrhundert Teil der Militäranlage waren, wurden 2010 aufwendig zu Wohnzwecken kernsaniert. Heute prägen die rotstrahlendenden Wohnkomplexe maßgeblich das Bild der Tannenstraße – und lassen durch die schmückenden Kirschblüten im unschuldigen Weiß jeglichen Gedanken an graue Kriegszeiten verfliegen.

Adresse: auf Höhe Tannenstraße 54, 40476 Düsseldorf

Bunte Fassaden zum Fotografieren

Die Tannenstraße in Düsseldorf ist ein verstecktes Juwel für alle Fotografie-Begeisterten. Die farbenfrohen Fassaden der Häuser verwandeln den Spot in eine lebendige Kunstgalerie unter freiem Himmel. Egal, ob Profi- oder Hobbyfotograf, hier findet man garantiert das perfekte Motiv für die nächste Aufnahme.

Viel Grün am Frankenplatz

Der Frankenplatz ist ein echter Schatz in Derendorf: Eine großzügige Grünfläche mit altem Baumbestand, die eine willkommene Abwechslung zur dichten Bebauung bietet. Der Wasserspielplatz ist im Sommer das Highlight für kleine Wasserratten: Hier kann man Sandburgen bauen, matschen und planschen. Auch Tischtennisplatten und andere Spielgeräte laden zum Toben ein. Vormittags tummeln sich hier oft Kindergartengruppen.

Wer Ruhe sucht, findet sie unter den Schatten spendenden Bäumen.

Adresse: Frankenplatz an der Tannenstraße, 40476 Düsseldorf

Cafés, Restaurants und Bars

Die Tannenstraße ist auch für ihr vielfältiges gastronomisches Angebot bekannt. Ob ein gemütlicher Kaffee am Morgen, ein leckerer Mittagstisch oder ein entspannter Abend bei einem Glas Wein – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Noch neu: Im August 2024 hat die Eimanufaktur Kugel hier ihren zweiten Standort in Düsseldorf eröffnet. Dahinter stecken ehemalige Inhaber einer Filiale der Nordmanns Eisfabrik. Flemming Zitzmann, der das Konzept „Kugel“ gemeinsam mit Michael Landau, Daniel Reis Menino und Nikolaos Petropoulos ins Leben gerufen hat, findet: „Die Tannenstraße ist ein Ort zum Wohlfühlen. Wir sind froh, einen weiteren Treffpunkt für die Nachbarschaft kreiert zu haben.“

Liebhaber von gutem Essen kommen hier also voll auf ihre Kosten. Frische Produkte, regionale Spezialitäten und internationale Leckereien laden zum Schlemmen ein:

Dolcinella: liebevoll eingerichtetes Café mit feiner Kaffee- und Kuchenauswahl und Mittagstisch

liebevoll eingerichtetes Café mit feiner Kaffee- und Kuchenauswahl und Mittagstisch Kugel Eismanufaktur : Eisdiele mit 16 hausgemachten und natürlichen Sorten

: Eisdiele mit 16 hausgemachten und natürlichen Sorten Hercules Vollkorn : Düsseldorfer Traditionsbäckerei

: Düsseldorfer Traditionsbäckerei Tannenbaum : kultiges Ecklokal und Restaurant mit westlicher Küche

: kultiges Ecklokal und Restaurant mit westlicher Küche Malinas : traditionell polnisches Restaurant (Spezialität: Pierrogi)

: traditionell polnisches Restaurant (Spezialität: Pierrogi) Finns Wine & Kitchen: Feine Kreativküche mit Weinbar

Menschen, die die Straße lebendig machen

Schlussendlich sind es auch die Menschen, die die Tannenstraße besuchen und hier leben, die diese Straße zu dem machen, was sie ist. Hier trifft man sich zum Quatschen, tauscht sich aus und genießt das Zusammensein. „Damals noch ein Viertel im Umbruch, hat sich die Tannenstraße zu einer der schönsten Straßen Düsseldorfs gemausert“, findet eine Passantin, die sich beim Vorbeigehen Zeit für einen kurzen Plausch nimmt. „Ich bin hier glücklich – es ist mein selbst gewähltes Zuhause“, bringt sie auf den Punkt.

