Unfall in Düsseldorf-Gerresheim mit Bus und Abschleppwagen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Heyestraße in Düsseldorf-Gerresheim. Beteiligt waren ein Linienbus der Rheinbahn und ein Abschleppwagen. Der Busfahrer war zunächst vermutlich in seinem Fahrzeug eingeschlossen, doch bei Ankunft der Einsatzkräfte konnte dies nicht bestätigt werden.

Die Rettungskräfte trafen sechs Minuten nach der Alarmierung ein und stellten fest, dass die meisten Fahrgäste den Bus bereits verlassen hatten. Neben den Fahrern der beteiligten Fahrzeuge wurden fünf Buspassagiere medizinisch betreut; vier von ihnen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfall verursachte erheblichen Schaden an den Fahrzeugen und führte zum Austritt von Betriebsmitteln, welche von der Feuerwehr gesichert wurden.

Während der Rettungsarbeiten kam es zu starken Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Untersuchung des Unfallhergangs aufgenommen. Insgesamt waren etwa 31 Einsatzkräfte über zwei Stunden lang im Einsatz, bevor sie zu ihren Wachen zurückkehrten.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.