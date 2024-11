Düsseldorf: Fußgänger zwischen Auto und Ampelmast eingeklemmt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend (2. November) in Düsseldorf. Auf der Kreuzung Berliner Allee, Ecke Steinstraße, wurde ein 42-jähriger Fußgänger aus Haan lebensgefährlich verletzt, als er zwischen einem Auto und einem Ampelmast eingeklemmt wurde. Die Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam zog sich bis spät in die Nacht.

Die 29-jährige Fahrerin aus Waldbröl war mit ihrem Volvo auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs und bog links in die Berliner Allee ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-jähriger Taxifahrer aus Düsseldorf auf der Berliner Allee in Richtung Graf-Adolf-Straße. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zur Kollision mit dem Volvo der Frau. Der Aufprall schob den Volvo gegen einen Ampelmast, an dem der Fußgänger stand.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl die Insassen des Taxis als auch die Fahrerin des Volvos blieben bei dem Unfall unverletzt.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.