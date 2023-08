Düsseldorf

Verkaufsoffener Sonntag heute in Düsseldorf: Luegalleefest am 6. August in Oberkassel

6. August 2023

An einem Sonntag einkaufen: Was für Holländer Alltag ist, wird in Deutschland weiterhin heftig diskutiert. Wir zeigen euch hier die Termine für verkaufsoffene Sonntage in Düsseldorf 2023.