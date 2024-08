Verfolgungsjagd in Düsseldorf: Fahrer in Wersten gestoppt

Am Montag, dem 26. August 2024 um 15.25 Uhr, konnten Polizeibeamte in Wersten einen flüchtigen Autofahrer anhalten. Der 22-jährige Mann aus Leverkusen war zuvor wegen seiner überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen. Er zeigte sich anfangs unkooperativ gegenüber der Polizeikontrolle. Die Folge für den jungen Fahrer waren mehrere Strafanzeigen; seine Heimreise musste er zu Fuß fortsetzen.

Eine weitere Polizeistreife auf der A46 bemerkte den Leverkusener, als er in seinem Mini an ihnen mit hoher Geschwindigkeit vorbeiraste. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, überholten das Fahrzeug und signalisierten ihm deutlich anzuhalten. Der Fahrer folgte schließlich den Anweisungen und wurde an der Ausfahrt Wersten gestoppt.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.