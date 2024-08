Verfolgungsjagd in Düsseldorf endet ohne Führerschein

Am Donnerstag, 8. August, kam es zu einer Verfolgungsjagd in Düsseldorf, als sich ein Mann mit seinem Auto einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Der Fahrer, ein 32-jähriger Deutscher, raste über verschiedene Straßen in der Stadt und gefährdete dabei einen Fußgänger. Als er verkehrsbedingt anhalten musste, gelang es den Beamten, ihn zu kontrollieren. Sie stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Weiterlesen: Tödlicher Pedelec-Unfall in Hilden: Frau von LKW erfasst

Ursprünglich hatten zivile Beamte des Verkehrsdienstes geplant, den Fahrer auf der Heidelberger Straße anzuhalten. Nachdem der Mann kurz stoppte, ignorierte er die Anhaltezeichen, beschleunigte stark und setzte seine Flucht fort. Die Verfolgungsjagd endete auf der Krippstraße, wo die Polizei den Mann schließlich kontrollieren konnte. Eine Blutprobe wurde entnommen, um den Verdacht des Drogenkonsums zu überprüfen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.