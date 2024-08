Großbrand in Mehrfamilienhaus in Düsseldorf untersucht

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf forderte Donnerstagabend die Feuerwehr heraus. Was war passiert?

Am 1. August 2024 um 20.21 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr Düsseldorf ein, der ein Feuer und starke Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Potsdamer Straße im Stadtteil Hassels meldete. Mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden umgehend zur gemeldeten Adresse entsandt. Die Einsatzkräfte bestätigten bei ihrem Eintreffen ein Feuer im Kellerbereich des Gebäudes, woraufhin eine Menschenrettung eingeleitet wurde. Nach etwa 90 Minuten war das Feuer gelöscht, es folgten umfangreiche Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen in den Wohnungen und dem angrenzenden Gebäude, um eine Ausbreitung von giftigem Rauch zu verhindern. Außerdem wurde der Strom in den betroffenen Bereichen von den Stadtwerken Düsseldorf abgestellt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr waren zahlreich vor Ort. Die Rettungsdienste versorgten 61 Personen, von denen drei aufgrund von leichten Kreislaufproblemen in Krankenhäuser gebracht wurden. Die meisten Bewohner konnten jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach etwa vier Stunden kehrten die letzten Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück, und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.