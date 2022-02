Düsseldorf

Uniklinik Düsseldorf: Mehr als jeder Zweite mit und nicht wegen Corona im Krankenhaus

14. Februar 2022

Mit der Omikron-Welle steigt auch in der Uniklinik Düsseldorf die Zahl der Corona-Patienten. Viele Menschen kommen aber wegen anderer Diagnosen ins Krankenhaus – und dann wird bei ihnen per Test eine Corona-Infektion festgestellt. Die Behandlungen seien so oder so sehr aufwendig.