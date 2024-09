"Nilpferd" in Düsseldorfer Wohngebiet gesichtet – wem gehört es?

Düsseldorf hat ein neues, steinernes Wahrzeichen: Ein Nilpferd hat sich auf der Tannenstraße im Stadtteil Derendorf niedergelassen. Vor den Tannenhöfen liegt es nun majestätisch auf einem Stück Rasen und sorgt für Fragen.

Wer hat das Nilpferd hier abgesetzt?

Handelt es sich etwa um eine temporäre Installation eines Künstlers? Oder vielleicht um eine private Aktion, die eine besondere Botschaft vermitteln soll? Die Spekulationen reichen weit.

Dabei scheint der kleine Koloss schon länger dort zu verweilen: Patina aus Moos hat es sich auf dem „Fell“ breitgemacht. Es scheint, als sei es mittlerweile Eins mit dem Stück Rasen geworden.

Ein Steinernes Rätsel

„Wo es herkommt und wie es heißt, ist bisher nicht bekannt. Es scheint sich aber in unseren Gefilden ganz wohlzufühlen“, schreibt der eigene Instagram-Account der Tannenstraße. Als Nilpferd-Aussetzer hat sich bislang noch keiner bekennt.

Die Anwohner der Tannenstraße scheinen sich jedenfalls nicht von ihrem reglosen Nachbarn zu stören. Im Gegenteil: Bei einem Besuch an einem Freitagnachmittag schenkt es Passanten ein kleines Lächeln.

Ihr habt Hinweise für das Rätsel parat? Schreibt uns – per Mail an tonightnews@rp-digital.de oder per Direktnachricht auf Instagram.

