Überfall auf Rentnerehepaar in Hellerhof – Zeugen gesucht

Ein Rentnerehepaar wurde in der Nacht vom Dienstag, 23. Juli 2024, zwischen 1.30 und 2 Uhr in ihrem Haus in Hellerhof überfallen. Die Düsseldorfer Polizei berichtet, dass zwei unbekannte Männer durch ein offenstehendes Fenster eingedrungen sind und das schlafende Paar, 82 und 85 Jahre alt, unter Vorhaltung von Messern zur Herausgabe von Bargeld zwangen. Die Räuber erbeuteten mehrere hundert Euro und zwangen anschließend die Opfer, in den Keller zu gehen, bevor sie flüchteten.

Die Täter entkamen unerkannt durch die Haustür. Die Polizei wurde sofort nach der Tat über den Notruf informiert. Die Täter werden als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, einer mit dunklen und der andere mit dunkelblonden Haaren. Beide waren dunkel gekleidet und bis zur Augenpartie maskiert, einer trug zusätzlich eine Sonnenbrille.

Zeugenaufruf nach Überfall in Hellerhof

Das Kriminalkommissariat 13, zuständig für Raubdelikte, hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Täter liefern können, werden gebeten, sich zu melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.