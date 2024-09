Über 12.000 Besucher: "Chance Festival" bringt Hofgarten zum Beben

Von mittags bis abends herrschte im Hofgarten ein buntes Treiben. Familien, Freunde und viele weitere Besucherinnen und Besucher ließen sich von der ausgelassenen Stimmung beim „Chance Festival“ anstecken, eine Veranstaltung, die Popmusik mit Nachhaltigkeit in einem deutsch-französischen Kontext verbindet. Bei strahlendem Sonnenschein wurde bis Punkt 22 Uhr der Ausklang des Sommers gefeiert.

Im Mittelpunkt des Festivals standen musikalische Highlights aus Frankreich. Künstler wie Czesare, Amalia, aupinard und der Headliner Féfé begeisterten das Publikum mit einer vielfältigen Mischung aus Pop, Rap, Soul und Jazz. Besonders der Auftritt von Féfé, einer Ikone der französischen Musikszene, sorgte für einen krönenden Abschluss. Er zog die Masse in seinen Bann, nach Hause gehen wollte hier eigentlich keiner, aber das Nachtruhegesetz sieht es so vor. Wenige Meter entfernt konnte dafür am blau-weiß-rot beleuchteten Theatermuseum zu DJ-Klängen und unter freiem Himmel getänzelt werden.

Mehr als nur Musik

Über den Tag verteilt bot das Festival mehr als nur musikalische Darbietungen. Diskussionspanels zu Themen wie „Solidarisches Europa – Nicht ohne Popkultur?“ und „Demokratie und Popmusik – Wie politisch sollte Popmusik sein?“ luden zum Zuhören und Austausch ein. Experten aus Kultur, Politik und Musik diskutierten über die Rolle der Popkultur in einer demokratischen Gesellschaft.

