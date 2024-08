U78 und U79: Busse ersetzen Bahnen – Großbaustelle in Düsseldorf

Düsseldorf steht vor einer großen Herausforderung: Die Rheinbahn erneuert ab Freitag, den 23. August, 4 Uhr, die Gleise auf der Kaiserswerther Straße und die Fahrleitung zwischen den Haltestellen „Freiligrathplatz“ und „Wittlaer“. Die umfangreichen Arbeiten dauern bis Montag, 26. August, 4 Uhr an. Das nächste Heimspiel der Fortuna am 30. August 2024 ist von diesen Einschränkungen also nicht betroffen.

Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr

Aufgrund der Bauarbeiten kommt es dennoch zu Einschränkungen im Betrieb der Stadtbahnlinien U78 und U79.

Linie U78: Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Ergo-Platz verkehren weiterhin Bahnen. Auf dem weiteren Streckenabschnitt bis zur Merkur Spiel-Arena setzen Busse die Fahrt fort.

Linie U79: Die Linie wird unterbrochen. Von der Universität Ost aus fahren Bahnen bis zum Ergo-Platz, aus Duisburg kommend nur bis Wittlaer. Zwischen diesen Haltestellen verkehren ebenfalls Busse.

Ab dem 21. August steht außerdem ein aufwendiger Fahrplanwechsel bei der Rheinbahn an. Das ändert sich dann in und um Düsseldorf für Fahrgäste.

Die Busse halten in der Regel an den üblichen Stadtbahn-Haltestellen oder an provisorischen Haltestellen am Fahrbahnrand. Alle Änderungen sind in der Fahrplanauskunft der Rheinbahn und in der App hinterlegt.

Aushänge an den Haltestellen, elektronische Anzeigen und Durchsagen informieren über die aktuelle Lage. Bei Fragen steht die „Schlaue Nummer“ 0800 6 50 40 30 rund um die Uhr zur Verfügung.

Bitte beachten: Durch den Einsatz von Bussen kann es zu längeren Wartezeiten und Verspätungen kommen. Die Rheinbahn bittet alle Fahrgäste um Verständnis.