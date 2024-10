Tunesien, Türkei und Co.: Bundespolizei stoppt Reisende am Flughafen Düsseldorf – Haftbefehl!

8. Oktober 2024

Gleich drei Festnahmen an nur einem Tag – und das alles am Flughafen Düsseldorf! Die Bundespolizei war am Montag gleich dreimal erfolgreich, als sie nach gesuchten Personen fahndete. Der Clou: Alle drei konnten ihre Festnahmen durch die Zahlung offener Geldstrafen abwenden und ihre Reisen fortsetzen.