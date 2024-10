Brand in Neusser Gewerbebetrieb: Düsseldorfer Straße gesperrt

Schock in einem Neusser Gewerbebetrieb auf der Düsseldorfer Straße! Am Dienstagnachmittag (13.30 Uhr) brach ein heftiges Feuer in einer gigantischen Produktionsmaschine aus, das die Einsatzkräfte bis in die Abendstunden beschäftigte. Besonders brisant: Der Brand wütete in einem 14 Meter hohen Saatguttrockner, während von außen nichts zu erkennen war – keine Flammen, kein Rauch!

Herausfordernde Löscharbeiten für die Neusser Feuerwehr

Als die Feuerwehr eintraf, stellte sich heraus, dass das Feuer im Inneren der Maschine loderte. Ein riesiges Problem: Das Löschen war alles andere als einfach! Die Feuerwehrleute mussten in mühsamer Handarbeit und unter Atemschutz in die Maschine eindringen, um glühende Produktreste zu entfernen und abzulöschen. Immer wieder mussten die Teams abgelöst werden, was die Arbeiten extrem in die Länge zog.

Für den Einsatz musste die Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt zeitweise komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Erst um 16.10 Uhr konnten die Straßen wieder freigegeben werden – doch für die Feuerwehrleute war der Einsatz noch lange nicht vorbei.

Brand in Neuss: Löschung dauerte bis 20.30 Uhr

Erst gegen 20.30 Uhr war das Feuer endgültig gelöscht und die Maschine in sicherem Zustand. Der Betreiber des Betriebs übernahm die Kontrolle, doch die Schäden sind noch nicht abzusehen. Ein glücklicher Zufall: Niemand wurde verletzt, doch die Nerven der Einsatzkräfte und der Anwohner lagen stundenlang blank.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.