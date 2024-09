Trickbetrug in Neuss: Zwei Seniorinnen fallen auf üble Maschen rein

Zwei Seniorinnen aus Neuss wurden Opfer von Trickbetrügern. Eine 76-jährige Frau erhielt am Montag (9. September) um 13.45 Uhr einen Anruf von einer Person, die sich als Mitarbeiter eines Warenhauses ausgab. Der Anrufer behauptete, das Online-Konto der Frau sei gehackt worden und er benötige Bankdaten und eine TAN-Nummer für Testbestellungen. Die Seniorin bemerkte jedoch bald unberechtigte Abbuchungen auf ihrem Konto. Der Anrufer sprach auffällig gebrochenes Deutsch.

Eine weitere 71-jährige Neusserin wurde am selben Tag gegen 13 Uhr von einem Betrüger kontaktiert, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er behauptete, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und forderte zur Vermeidung einer Haftstrafe Kaution in Form von Schmuck. Nach der Übergabe in Düsseldorf und einem Gespräch mit ihrer Tochter erkannte auch diese Seniorin den Betrug. Der Abholer wurde als schlank, zwischen 160 und 170 cm groß, mit dunklen Haaren und Bart beschrieben. Er trug eine schwarze Hose und ein weißes Hemd.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Fällen übernommen. Sie warnt vor weiteren Betrügereien und rät zur Vorsicht. Informationen und Tipps, wie man sich vor solchen Betrügereien schützen kann, bietet die Broschüre „Klüger gegen Betrüger“. Sie kann hier heruntergeladen werden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.