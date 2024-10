Unfall auf der BAB 59 bei Düsseldorf: LKW stürzt in Baustellengrube

Ein Sattelschlepper verunfallte am Mittwoch (23. Oktober) auf der Bundesautobahn (BAB) 59 in Richtung Düsseldorf. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr in einem Baustellenbereich, wo der LKW-Fahrer eine ausgehobene Grube in der Asphaltdecke übersah. Das schwere Fahrzeug stürzte in das etwa 30-40 cm tiefe Loch, wodurch mehrere Achsen und tragende Elemente der Zugmaschine sowie des Aufliegers beschädigt wurden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Weiterlesen: Horror-Unfall auf der A59 bei Duisburg: Audi überschlägt sich und kracht in BMW

Der schnell eintreffende Rettungsdienst versorgte den verletzten Fahrer und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahes Krankenhaus. Die Feuerwehr Langenfeld sicherte währenddessen die Unfallstelle und kümmerte sich um die Beseitigung ausgetretener Betriebsstoffe. Sie streuten die Flüssigkeiten ab und nahmen diese auf, um eine Umweltverschmutzung zu verhindern. Gegen 10 Uhr beendeten die Einsatzkräfte den Einsatz. Sie waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen vor Ort.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.