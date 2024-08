Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend (30. August) in Bedburg-Kaster bei Köln. Ein noch nicht identifizierter Mann verstarb an der Unfallstelle, nachdem er bei einem Zusammenstoß schwer verletzt wurde.

Rettungskräfte und ein Notarzt versuchten vergeblich, das Leben des Mannes zu retten. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis und die Staatsanwaltschaft Köln haben die Untersuchungen übernommen. Gegen 22.10 Uhr war ein Motorroller, besetzt mit zwei Männern und einer unsicheren Fahrweise des Fahrers, in einen Unfall verwickelt.

In der Albert-Schweizer-Straße stieß der Roller mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Fahrer des Motorrollers, ein 54-jähriger Mann, und eine 39-jährige Autofahrerin waren an dem Unfall beteiligt. Der schwer verletzte Beifahrer des Rollers erlag kurz darauf seinen Verletzungen.

Identität des Verstorbenen in Bedburg unklar

Ein Arzt entnahm dem Rollerfahrer Blutproben, da der Verdacht auf Alkohol- oder Drogenkonsum bestand. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch vom verstorbenen Beifahrer wurde eine Blutprobe gesichert.

Weiterlesen: Sekundenschlaf auf der A46: Heinsbergerin (26) überschlägt sich und landet im Grünstreifen

Zur Klärung der Unfallursache sicherten Polizeibeamte den Motorroller und die Mobiltelefone der Beteiligten. Die Spurensicherung wurde vom Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.