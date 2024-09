Töpfern in Düsseldorf: Das sind die besten Adressen und Kurse

Sich die Hände „schmutzig“ machen, kann sich manchmal richtig lohnen. Das gilt nicht nur für die Gartenarbeit, sondern auch fürs Töpfern. Mit etwas Mühe hat man am Ende sein eigenes, einzigartiges Kunstwerk. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen dafür begeistern. In Düsseldorf gibt es fünf tolle Anlaufstellen, wo eure Kreativität gefragt ist.

Töpfern in Düsseldorf: The Clay Company bietet besonderes Konzept

Wer Töpfern möchte, ist bei der Manufaktur von The Clay Company genau richtig. In der Töpferei von Tanja Branisavljevic und Lea Starke ist Platz für Töpfer-Anfänger, Fortgeschritten und Profis. Schnupperkurse kosten 180 Euro pro Person und gehen drei Stunden lang. Bei 2-Tages Workshops ist mit einem Preis von 280 Euro zu rechnen und bei der 4-Wochen Master Class mit 560 Euro. Zusätzlich werden Glasur-Workshops und Gruppen-Events angeboten.

View this post on Instagram

A post shared by The Clay Company (@the_clay_company)

Neben der Manufaktur bietet The Clay Company das Community-Studio an. Die Besonderheit: Hier könnt ihr euch nicht nur mit anderen austauschen und töpfern, sondern habt auch ein Mitgliedersystem. Dieses ermöglicht Membern sieben Tage die Woche einen unbegrenzten Zugang zwischen 7 und 23 Uhr. Tolle Einblicke bei The Clay Company haben wir übrigens bei unserem Besuch bekommen.

Adresse: Schinkelstraße 65, 40211 Düsseldorf (Manufaktur) und Wielandstraße 52, 40211 Düsseldorf (Community-Studio). Weitere Informationen findet ihr hier.

Immer aktuell: Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende in Düsseldorf findet ihr hier!

Bei Mia.töpfert könnt ihr euch Drehscheiben ausleihen

Auch mit Mia.töpfert könnt ihr nicht viel falsch machen. Hier werden sowohl Schnupperkurse als auch Intensivkurse angeboten. Wer sich für einen Schnupperkurs entscheidet, bekommt an einem Abend eine Einführung an der Töpferscheibe und töpfert anschließend mit Hilfe von Mitarbeitern. Im Anschluss werden die Kunstwerke glasiert und gebrannt. An dem Kurs nehmen maximal vier Personen gleichzeitig teil. Die Kosten liegen bei 150 Euro pro Teilnehmer.

View this post on Instagram

A post shared by Mia.töpfert (@mia.toepfert)

Der Intensivworkshop besteht aus drei Terminen, an denen ihr euch kreativ austoben könnt. Auch hier werdet ihr von Anfang bis Ende in kleinen Gruppen betreut. Die Kosten belaufen sich auf 250 Euro pro Teilnehmer.

Wer auf die Betreuung verzichten oder einfach einen gemütlichen Abend zu Hause haben möchte, kann sich die Drehscheibe auch ausleihen. Ihr bekommt sie zusammen mit Abdrehwerkzeug, einem Schwamm und 3 Kilogramm Ton. Die fertigen Ergebnisse werden im Anschluss zum Brennen und Glasieren zurückgebracht.

Adresse: Rochusstraße 60, 40479 Düsseldorf. Weitere Informationen findet ihr hier.

Töpferatelier Rosemarie Dohmen: Das Paradies für Fans der asiatischen Küche

Eine weitere Anlaufstelle in Sachen Töpfern findet ihr beim Töpferatelier Rosemarie Dohmen. Hier gibt die Keramik-Designerin Einblicke in ihre Arbeit. Zusätzlich bietet sie Töpferkurse an und gibt ihr Wissen an andere weiter.

View this post on Instagram

A post shared by Rosemarie Dohmen (@rosemarie_dohmen_keramik)

Die Düsseldorferin bietet Schnupperworkshops und Workshop für Fortgeschrittene für jeweils 120 Euro und zuzüglich 20 Euro für den separaten Glasurtermin. Darüber hinaus gibt sie in den Ferien Kinderkurse für Kinder ab sieben Jahre. Die Kurse kosten 60 Euro inklusive Material und Brände.

Besonders spannend wird es für Liebhaber der asiatischen Küche. Rosemarie Dohmen bietet einen Kurs namens „Sushi & Co.“ an. Hier entstehen Gegenstände, die für ein asiatisches Essen geeignet sind: kleine Schalen und Schälchen, Sushi-Brettchen und Stäbchenhalter. Für diesen Workshop zahlt ihr genau so viel wie für den Schnupperworkshop und den Workshop für Fortgeschrittene.

Adresse: Lorettostraße 33, im Hof, 40219 Düsseldorf. Mehr Informationen gibt es hier.

Lese-Tipp: Cafés in Düsseldorf: Das sind die 16 schönsten Adressen für Kaffee und Kuchen

Düsseldorfer Studio Ton: Hier wird Töpfern mit Wein kombiniert

Ihr seid kreativ und euer Motto lautet schon lange „Zu Vino sag‘ ich nie ’no'“? Dann solltet ihr dem Studio Ton in Düsseldorf einen Besuch abstatten. Hier gibt es nicht nur 2,5-stündige Schnupperkurse (120 Euro), einen 4-tägigen Intensivkurs (350 Euro) und 2-stündige Kurse für Kinder ab 8 Jahre (70 Euro), sondern auch Kurse inklusive Weinverkostung.

View this post on Instagram

A post shared by Studio Ton. (@studioton.keramikwerkstatt)

Zwei Stunden lang könnt ihr euch hier kreativ austoben und dabei vier Gläser Wein probieren. Snacks und Wasser gibt es übrigens auch. Das außergewöhnliche Töpfer-Erlebnis kostet 65 Euro pro Person.

Adresse: Birkenstraße 67, 40233 Düsseldorf. Weitere Informationen findest ihr hier.

Passend dazu: Keramik bemalen in Düsseldorf: Diese 7 Spots sollte jeder kennen

Töpfern mit oder ohne Scheibe?

Zum Schluss noch eine Info vor allem für die Anfänger unter euch: Wenn ihr töpfern möchtet, habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr töpfert mit euren Händen oder ihr nehmt euch eine Drehscheibe zur Hilfe. Die Drehscheibe hilft euch dabei, den Ton gleichmäßig zu verteilen. Gewisse Gefäße wie Becher und Schüsseln, aber auch Tassen und Teller sehen dadurch einheitlicher aus. Und jetzt viel Spaß!