Töpfern bei The Clay Company Düsseldorf: Das ist so besonders!

Vasen, Tassen oder Schälchen selbst aus Ton gestalten: Töpfern liegt voll im Trend – auch in Düsseldorf. Kein Wunder: Man kann sich kreativ entfalten und das Ganze wirkt dazu richtig entspannend. Auf dieses Konzept setzen auch Tanja Branisavljevic und Lea Starke: Die beiden Frauen machten ihr Hobby kurzerhand zum Beruf und eröffneten ihre eigene Töpferei unter dem Namen The Clay Company. Düsseldorf Tonight hat sie besucht!

Instagram führt die Frauen zusammen

Alles begann auf Instagram: Dort präsentiert Tanja Branisavljevic unter ihrem Benutzernamen „pottery.hontas“ regelmäßig ihre selbstgemachten Keramik-Produkte, wie Teller, Tassen und Vasen. Fotos von sich, wie sie ihrer Töpfer-Leidenschaft nachgeht, zeigt sie ebenfalls. „Mein Lieblingsplatz – vor allem in der aktuell verrückten Zeit“, schreibt sie während der Corona-Pandemie unter ihren Post.

2021 wird ihr das Instagram-Profil von Lea Starke angezeigt. Unter dem Benutzernamen „studiostarke_ceramics“ postet sie genau so wie Tanja ihre handgemachten Keramik-Werke. Tanja nimmt daraufhin Kontakt zu ihr auf und schnell wird klar: Es ist ein „Match made in Heaven“. Nach der ersten Nachricht folgte ein Treffen in „Shari’s Kitchen“ und kurze darauf schon das erste gemeinsame Keramik-Studio.

Das erste Keramik-Studio eröffnet 2021 in Pempelfort

2021 eröffnen die beiden Frauen die Manufaktur von The Clay Company GmbH in Düsseldorf auf der Schinkelstraße 65. Wer Lust hat, selbst zu töpfern, das Drehen an der Scheibe auszuprobieren oder an Events rund um das Thema „Keramik“ teilzunehmen, ist hier genau richtig. Ganz egal, ob ihr Töpfer-Anfänger oder schon Profis seid.

Kleiner Tipp: Ab nächster Woche (30. September bis 6. Oktober) gibt es übrigens neue Töpfer-Termine für November und Dezember.

Das kosten die Töpfer-Kurse bei The Clay Company

Schnupperkurse kosten bei The Clay Company 180 Euro pro Person und gehen drei Stunden lang. Bei 2-Tages Workshops ist mit einem Preis von 280 Euro zu rechnen und bei der 4-Wochen Master Class mit 560 Euro. Zusätzlich werden Glasur-Workshops, und Gruppen-Events angeboten. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Obwohl das Töpfer-Erlebnis nicht ganz günstig ist, kommt das Konzept von The Clay Company gut an. Auch uns hat es vor Ort sehr viel Spaß gemacht, wir sind richtig stolz auf unsere Tonight-Kaffeebecher und überlegen, uns eine eigene Töpferscheibe zuzulegen.

Wir haben bei The Clay Company gemeinsam mit Tanja Branisavljevic getöpfert. / Foto: J. Former/Tonight

Düsseldorfer Community-Studio mit besonderem Konzept

Neben der Manufaktur haben sich Tanja und Lea ein weiteres Konzept ausgedacht, das anfangs deutschlandweit einzigartig war. Im April 2023 eröffneten die Düsseldorfer Keramik-Künstlerinnen das sogenannte Community-Studio auf der Wielandstraße 52. Hier könnt ihr in den Austausch gehen und euch gegenseitig unterstützen. Die Besonderheit ist dabei das Mitgliedersystem. Member haben sieben Tage die Woche unbegrenzten Zugang zwischen 7 und 23 Uhr. Sie können sich auf 160 Quadratmetern kreativ austoben und finden vor Ort alles, was zum Töpfern benötigt wird. Die Möglichkeit, eigenes Material mitzubringen, besteht ebenfalls. Die Laufzeit kann individuell festgelegt werden – ebenso wie die Mitgliedschaft an sich. Diese Optionen gibt es:

Day Time Mitgliedschaft: Zugang zum Studio Montag bis Freitag 7 – 14 Uhr

All In Mitgliedschaft: Unbegrenzter Studio Zugang Montag bis Sonntag 7 – 23 Uhr

10er Karte: 10x Töpfern mit Studio Zugang Montag bis Sonntag 7 – 23 Uhr

Weekend Pass: Zugang zum Studio Freitag 14 Uhr bis Sonntag 23 Uhr

Die Kosten für die Day Time-Mitgliedschaft (ein Monat) fangen bei 139 Euro, bei einem Vertrag mit der Laufzeit von einem Jahr zahlt ihr nur noch 109 Euro pro Monat. Mehr Infos zu den Preisen findet ihr auch auf der Website.

Ihr könnt bei The Clay Company auch Keramik bemalen

Insgesamt dauert es vier bis sechs Wochen, bis das eigene Produkt fertig ist. Wer keine Lust hat, so lange zu warten, kann sich bei The Clay Company auch bereits fertige Artikel kaufen. Denn Tanja und Lea bieten dort ihre eigenen Werke an. Zusätzlich planen sie jährlich drei Märkte, wo Künstler ihre Werke verkaufen können. Bis jetzt geht das Konzept der beiden Frauen auf und sie haben mit ihrer Selbstständigkeit Erfolg.

Übrigens: Seit September können Kunden neben der Manufaktur auch Keramik bemalen. Dafür haben die beiden Düsseldorferinnen einen weiteren Raum angemietet. Und wer weiß, was sie sich als Nächstes einfallen lassen. Wir sind gespannt!