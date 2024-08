Tödlicher Pedelec-Unfall in Hilden: Frau von LKW erfasst

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag, 8. August, in Hilden bei Düsseldorf. Bei diesem wurde eine 84-jährige Pedelec-Fahrerin tödlich verletzt. Die Seniorin wurde beim Überqueren einer Kreuzung von einem LKW erfasst und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Gegen 11 Uhr befuhren die 84-Jährige und eine 76-jährige Begleiterin auf Pedelecs den Radweg des Nordrings in Richtung Westring. An der Kreuzung zur Gerresheimer Straße wollten beide, trotz Rotlicht der Ampel, die Straße zu überqueren. Dabei übersah die 84-Jährige einen abbiegenden LKW, dessen Fahrer, ein 47-Jähriger, rechtlich Vorfahrt hatte.

Der LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Pedelec der 84-Jährigen. Die Frau stürzte und zog sich tödliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte, die kurz nach dem Unfall eintrafen, konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt

Ein Seelsorger kümmerte sich um die 76-jährige Überlebende und den geschockten LKW-Fahrer. Die Polizei sperrte den Unfallort für mehrere Stunden, um die Spuren zu sichern und den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren.

Ein spezielles Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Wuppertal wurde zur Unfallstelle gerufen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die weitere Informationen zum Unfall geben können.

