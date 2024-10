Fast sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Gastwirt in Düsseldorf begann am Dienstag (22. Oktober) um 10 Uhr der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen. Der 52-Jährige steht wegen Totschlags und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vor Gericht.

Die Schüsse fielen in der Nacht zum 29. April vor einer Kneipe in der Düsseldorfer Innenstadt. Zuvor war es in der Gaststätte zu einem Streit zwischen dem Beschuldigten und dem 38-jährigen Betreiber gekommen. Nachdem der Konflikt nach draußen verlagert worden war, zog der 52-jährige Mann aus dem Kosovo eine Waffe und feuerte mehrere Schüsse auf den Gastronomen ab.

Tödliche Schüsse in Düsseldorf: Streit um 15.000 Euro eskaliert

Laut Anklage kam es zwischen dem Beschuldigten und dem Wirt zu einem Streit über 15.000 Euro, die der Angeklagte beim Glücksspiel verloren hatte. Der 38-jährige Wirt erlag trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Tatort seinen Verletzungen. Der 52-Jährige blieb bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort und ließ sich ohne Widerstand festnehmen.

Handy-Aufnahmen eines Augenzeugen sollen dokumentieren, wie der Angeklagte in der Tatnacht mit einer Waffe in der Hand vor dem am Boden liegenden Opfer steht. Bisher hat sich der Beschuldigte nicht zu den Vorwürfen geäußert. Für den Prozess sind bis zum 13. Januar des kommenden Jahres insgesamt 17 Verhandlungstage angesetzt.

