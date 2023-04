„The Taste“ 2023: Diese drei Kandidaten aus Düsseldorf kochen bei der neuen Staffel mit

Der Löffelkampf geht in die nächste Runde! Am 3. Mai 2023 startet die Sat.1-Kochshow „The Taste“ mit der 11. Staffel. Mit dabei sind auch drei Kandidaten aus der NRW-Landeshauptstadt: Victoria und Robin nahmen im Vorjahr bereits auf dem Siegertreppchen einen Platz ein, Egor schaffte es vor zehn Jahren in die Top 10 – damals noch als Azubi. Hier findet ihr die wichtigen Infos zu den drei Düsseldorfern.

„The Taste“ 2023: Düsseldorfer Kandidatin Victoria war Betriebsleiterin im „Les Halles“

Victoria Fonseka ist dem ein oder anderen Zuschauer aus Düsseldorf als Betriebsleitung des Restaurants „Les Halles“ auf dem Areal Böhler bekannt. Aktuell ist die 28-Jährige als Gastgeberin ihrer eigenen Eventagentur „VF Creations“ unterwegs und veranstaltet Eventreihen, produziert Produkte, plant Partys und arbeitet als freiberufliche Köchin. Bei „The Taste“ 2023 will Victoria ihr Können erneut unter Beweis stellen und sich den Sieg holen.

Kandidat aus Düsseldorf bei „The Taste“ 2023: Robin führt Friseursalon „Robin Huth Friseure“

Robin Huth aus Düsseldorf belegte bereits 2022 den dritten Platz bei „The Taste“. Falls Zuschauer sich fragen, wo die rheinische Frohnatur seine durchaus gekonnt-gestylte Frisur herhat: Die zaubert er sich womöglich jeden Tag selbst. Denn neben seiner Leidenschaft zum Kochen machte sich der 30-Jährige sein Hobby kurzerhand zum Beruf: Er betreibt seinen eigenen Friseursalon „Robin Huth Friseure“ auf der Wagnerstraße in der Düsseldorfer Innenstadt. In der elften Staffel von „The Taste“ will der Hair- and Makeup Artist nicht nur sein Talent zum Styling, sondern auch zum Kochen erneut unter Beweis stellen.

Kandidat aus Düsseldorf bei „The Taste“: Egor ist Küchenchef im „Setzkasten“

Auch „The Taste“-Kandidat 2023 Egor Hopp ist kein Unbekannter: der heute 28-Jährige belegte bereits als Koch-Azubi vor zehn Jahren den zehnten Platz der Kochshow. Doch die Füße hochgelegt hat der ambitionierte Koch seither nicht – wie seine Position als Chefkoch im Fine-Dining-Restaurant „Setzkasten“ im Düsseldorfer Edeka-Supermarkt „Zurheide“ verrät. Er träumt allerdings nicht nur vom Sieg, sondern strebt die ehrenvolle Aufgabe als Gastjuror bei „The Taste“ an.

„The Taste“ 2023: Neue Staffel startet am 3. Mai auf Sat1

Ab den 3. Mai 2023 geht die neue Staffel „The Taste“ an den Start – dann gehört die Primetime auf Sat.1 wieder den akribisch hergerichteten Löffeln. Die Teilnehmer der beliebten Kochshow müssen unter Zeitdruck, Rampenlicht und vor Zuschauern beweisen, was in ihnen steckt – und dabei den Geschmack der Jury treffen. Düsseldorfer Egor wird in der ersten Folge zu sehen sein, Victoria und Robin in der zweiten Show. Alle weiteren Infos zu Jury, Gastjuroren und ehemaligen Gewinnern findet ihr hier.

