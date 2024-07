Dass Düsseldorf ein teures Pflaster zum Wohnen ist, sollte vielen Menschen nicht verwundern. Neben dem teuersten Haus NRWs befindet sich hier auch die teuerste Wohnung des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, wie ein Ranking von Immowelt zeigt. Doch dabei bleibt es nicht. Laut einem Video des Immobilien-Influencers „Mr. Unreal Estate“ befindet sich in Düsseldorf auch die teuerste Mietwohnung in ganz Nordrhein-Westfalen. Ihr Preis: Stolze 21.000 Euro pro Monat!

Das erwartet Mieter der Düsseldorfer Luxus-Wohnung

Natürlich kommt das Luxus-Domizil mit exklusiven Vorzügen daher, welche der Social-Media-Promi seinen Zuschauer nicht vorenthält. So erwarten den Mieter bzw. die Mieterin in der 250 Quadratmeter großen Wohnung, welche sich über drei Etagen erstreckt, unter anderem hochwertige Möbel und moderne Ausstattung, riesige Räume, eine Sauna, ein XXL-Pool auf der Dachterrasse sowie ein Fahrstuhl, der einen direkt ins Innere des Apartments befördert. Ein Fitnessstudio steht dem Bewohner ebenfalls im Gebäude zur Verfügung.

Ein besonderes „Highlight“ der Wohnung ist laut dem Influencer der Ausblick von der Terrasse auf die berühmten Gehry-Bauten im Düsseldorfer Medienhafen. Der Rhein ist durch die großen Fensterscheiben Edel-Residenz ebenfalls zu sehen, genauso wie der Rheinturm. Ein weiteres Highlight gibt es daneben auch im Treppenhaus des Domizils. So findet sich dort eine komplett offene Dusche. „[Das] habe ich auch noch nicht gesehen, dass du im Treppenaufgang theoretisch jemanden beim Duschen zugucken könntest“, kommentiert „Mr. Unreal Estate“ das ungewöhnliche Badezimmer.

Ob all die Annehmlichkeiten am Ende den Mietpreis von 21.000 Euro pro Monat rechtfertigen, bleibt fraglich. Fakt ist jedoch, dass Mieter hier für ihr Geld eine ganz besondere Wohnung erhalten, die es in dieser Form sicherlich kein zweites Mal in NRW gibt.