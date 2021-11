Testzentrum an den Düsseldorfer Kasematten öffnet wieder

In NRW gilt aufgrund der steigenden Zahlen seit dem 24. November die neue Schutzverordnung. Sie sieht am Arbeitsplatz 3G vor, im gesamten Freizeitbereich die 2G-Regel und in Clubs und Discotheken gilt 2G-Plus. Da viele Locations in der Düsseldorfer Altstadt liegen, ist hier die Nachfrage entsprechend hoch – vor allem am Wochenende. Jetzt macht auch das Testzentrum an den Kasematten wieder auf.

>> Party in Düsseldorf nur mit 2G-Plus: Das müsst ihr für euren Clubbesuch wissen <<

Am 2. Dezember soll es hier losgehen – wenige Stunden vor Beginn der „Glüh dich glücklich„-Veranstaltungsreihe an den Kasematten. Das Testzentrum ist im Cafe Bató untergebracht, von 13 bis 20 Uhr können sich die Düsseldorfer hier testen lassen. Donnerstags, freitags und samstags sind die Türen sogar bis 23 Uhr auf.

Testzentrum Kasematten: Lange Öffnungszeiten am Wochenende

„Feiern – aber sicher, lautet unser oberstes Gebot. Nur so können wir verhindern, dass die Lage außer Kontrolle gerät. Wir sind hier in der Verantwortung.“, so Frank Engel. Der Großgastronom der Kasematten am Düsseldorfer Rheinufer erklärt weiter: „Mit unseren langen Öffnungszeiten am Abend möchten wir nicht nur den Gastronomiegästen eine zusätzliche nahegelegene Testmöglichkeit bieten, sondern auch Arbeitnehmern, die am Arbeitsplatz täglich ihre Testergebnisse nachweisen müssen, ermöglichen, bequem nach Feierabend ihren Test für den nächsten Arbeitstag zu sichern ohne vor verschlossenen Testzentrum-Türen zu stehen.“

>> Weihnachtsmarkt Düsseldorf 2021: Das müsst ihr für euren Besuch wissen <<

Und so läuft das Testverfahren an den Kasematten: Besucher brauchen keinen Termin. Sie registrieren sich einfach unter www.kasematten-test.de. Der generierte QR-Code behält unbegrenzt seine Gültigkeit. Nach erfolgter Testung wird das Ergebnis nach 15 Minuten per Mail versandt.

Weitere Testzentren in der Düsseldorfer Altstadt