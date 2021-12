Termine Düsseldorf 2022: Das sind die wichtigsten Events und Messen – vom Japan-Tag bis zur Rheinkirmes!

Ob grooviges Jazz-Festival, Kultur pur beim Düsseldorf- oder Asphalt-Festival, leckeres & kreatives Essen auf der Eat&Style, Bummeln beim Bücherbümmel oder mit tausenden Besuchern zusammen den Japan-Tag und die Düsseldorfer Rheinkirmes feiern: Die NRW-Landeshauptstadt bietet viele Highlights. Wir listen die wichtigsten Termine des Jahres 2022 für euch auf!

Nach fast zwei Jahren Corona scheint sich die Lage langsam zu entspannen: Große Messen finden wieder statt, Festivals dürfen abgehalten werden. Nur in einigen wenigen Fällen herrscht aktuell noch Unklarheit, ob der gewünschte Termin wirklich eingehalten und unter gewohnten Bedingungen abgehalten werden kann – beispielsweise bei Großveranstaltungen wie der Düsseldorfer Rheinkirmes oder dem Japan-Tag. Beide Events lockten vor Corona hunderttausende Besucher in die Stadt.

>> Unsere Veranstaltungstipps für jedes Wochenende in Düsseldorf findet ihr hier! <<

Und so werden viele Termine bereits konkret von den Veranstaltern genannt. Ein vorsichtiges „könnte vielleicht ausfallen“ solltet ihr aber im Hinterkopf behalten, da keiner sagen kann, wie sich die Pandemie weiter entwickelt. Hier die wichtigsten Events und Termine von Januar bis Dezember geordnet im Überblick:

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im Januar 2022

BigCityBeats „World Club Dome 2022“ in Düsseldorf (Abgesagt)

Update: Aufgrund der steigenden COVID-19 Infektionszahlen haben die Veranstalter das Event abgesagt. Alle Ticketinhaber der Winter Edition 2021 und 2022 werden separat per Mail kontaktiert.

Es sollte eine Riesenparty mit Top-DJs werden: Der Veranstalter BigCityBeats hatte nach der Corona-Pause den ersten großen Termin für die Festivalreihe „World Club Dome“ verkündet – und zwar in Düsseldorf. Vom 7. bis 9. Januar sollte in der Merkur Spiel-Arena wieder gefeiert werden. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage des Veranstalters.

Messe „boot“ 2022 in Düsseldorf

View this post on Instagram A post shared by boot Düsseldorf (@bootduesseldorf)

Vom 22. bis 30. Januar 2022 soll die „boot Düsseldorf“ wieder unter 2G-Regeln viele Besucher aufs Messegelände in Golzheim locken. Die neuntägige Messe bietet euch mit 220.000 Quadratmetern in 17 Messehallen eine Menge Platz für einen spannenden und umfassenden Einblick in die gesamte Wassersportwelt. Egal ob edle Superyachten, PS-starke Motorboote oder die eigene Beach-World: Als größte Boots- und Wassersportmesse der Welt wird die „boot“ jedes Jahr im Januar zum Meeting Point der gesamten Branche.

2019 feierte die „boot“ zuletzt ihr 50. Jubiläum. Sie startete 1969 noch im alten Messegelände auf der Fischerstraße, seit 1972 ist das Messegelände in Golzheim ihre jährliche Heimat im Januar. 2020 gehörte die „boot“ noch zu den glücklichen Messen, die vor dem Lockdown stattfinden konnten. Ein Jahr später musste die „boot 2021“ aufgrund von Corona abgesagt werden. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die erste Ausgabe seit langer Corona-Pause.

Weitere Infos findet ihr auf der Website der boot Düsseldorf, boot.de.

>> Parken am Flughafen Düsseldorf – alle Parkhäuser, alle Infos, alle Tipps! <<

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im Februar 2022

G4L Gaming Festival in Düsseldorf (Abgesagt)

Update: Die Messe- und Event-Branche hat es in diesen Tagen nicht leicht mit der Planung für 2022. So musste auch das erst kürzlich für Februar angekündigte „G4L Gaming Festival“ um ein ganzes Jahr verschoben werden. Als neuer Termin steht nun der 10. bis 12. Februar 2023 im Kalender.

Ursprünglich sollte das „G4L Gaming Festival“ erstmals vom 11. bis 13. Februar 2022 auf dem Gelände der Messe Düsseldorf stattfinden und bis zu 45.000 Gamer anlocken. Hinter dem Event steckt die Düsseldorfer Gaming-Agentur „Mega Geeks“. Auf der To-Do-Liste stehen weiterhin ein großes Bühnenprogramm, Live-Streaming, Indie- und Retro-Games, sowie Brett- und Kartenspiele, Merchandise und Cosplay. Tickets für den nächsten Termin sollen bald auf g4l.gg oder direkt unter g4l.eventbrite.com erhältlich sein.

>> Düsseldorfer „G4L Gaming Festival“ auf 2023 verschoben <<

Karneval 2022 in Düsseldorf (Abgesagt)

Eigentlich steht der Februar in Düsseldorf ganz im Zeichen der Jecken: Weiberfastnacht fällt diesmal auf den 24. Februar, der Rosenmontag auf den 28. Februar und Aschermittwoch auf den 2. März 2022.

Mittlerweile ist klar: Karneval fällt zum Großteil auch 2022 ins Wasser. Bereits Anfang Januar wurde die Prinzenpaar-Kürung und TV-Sitzung abgesagt. Bei einem Spitzengespräch zwischen Vertretern der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der großen Karnevalsverbände aus NRW wurde mit der Absage aller karnevalistischen Indoor-Events die Session 2022 praktisch begraben. Der Rosenmontagszug wurde in Düsseldorf auf den 29. Mai 2022 verschoben.

>> Düsseldorfer Karneval 2022: Fällt die ganze Session aus? <<

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im März 2022

Messe „Cyclingworld“ 2022 in Düsseldorf

View this post on Instagram A post shared by Cyclingworld Düsseldorf (@cyclingworld_duesseldorf)

Wer gerne mit dem Rad unterwegs ist, kommt um die „Cyclingworld“ nicht herum: 2022 soll die beliebte Messe und „Ausstellung für feinste Radkultur“ vom 18. bis 20. März im Areal Böhler stattfinden. Themen auf der Messe: Sport, E-Mobility, Urban Biking, Reisen, Zukunft und Cycling Couture. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage cyclingworld.de.

Corona-bedingt musste auch diese Messe 2021 komplett abgesagt werden. Umso mehr freut man sich nun auf den nächsten Versuch im März 2022.

>> Die schönsten Fahrradtouren durch Düsseldorf <<

VeggieWorld 2022

Aufgrund von Corona geht die nächste Ausgabe der VeggieWorld nicht im Oktober, sondern vom 26. März bis zum 27. März 2022 an den Start.

Seit 2015 findet die VeggieWorld in Düsseldorf statt, zuletzt am 24. und 25. Oktober 2019. Dabei präsentieren bis zu 100 Aussteller auf dem Areal Böhler ihre fleischfreien oder veganen Produkte: Vegane Döner, Nudeln aus Kichererbsen mit Gemüse, Muffin ohne Ei und Milch oder Müsli aus Hanfsamen sind nur einige Beispiele für das reichhaltige Programm.

Es geht bei der VeggieWorld aber auch um Kosmetik. Klassische Pflegeprodukte kommen oft nach Tierversuchen auf den Markt oder sie enthalten zum Beispiel tierische Gelatine – bei den Produkten der Veggie-Messe ist das anders.

Mehr Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage veggieworld.eco.

>> Läuft bei euch: Das sind die besten Joggingstrecken in Düsseldorf! <<

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im April 2022

Osterkirmes 2022 in Düsseldorf-Grafenberg

Die Osterkirmes findet traditionell im April am Staufenplatz in Grafenberg statt und gilt als äußerst familienfreundliches Event. Vor Corona schauten jährlich rund 30.000 Besucher vorbei. 2022 könnte die Osterkirmes erstmals wieder stattfinden: Karsamstag fällt auf den 16. April, Ostersonntag auf den 17. April 2022.

Zu den Attraktionen gehörte zuletzt auch das bekannte „Fortuna“-Riesenrad, nebenbei dürft ihr euch auf Autoscooter, Breakdance und Co. durchschütteln lassen. Freitags lockte auch ein großes Feuerwerk auf die Osterkirmes – vielleicht auch 2022?

>> Flohmärkte in Düsseldorf: Die Trödel-Termine im Überblick <<

Nacht der Museen 2022 in Düsseldorf

Die Nacht der Museen soll im Frühjahr 2022 stattfinden, höchstwahrscheinlich wieder im vor Corona üblichen Zeitraum „Anfang bis Mitte April“.

Am 6. April 2019 lockte das beliebte Kultur-Event zuletzt 22.000 Besucher in die Stadt: Mehr als 40 Museen, Off-Spaces und Galerien haben an der Nacht der Museen teilgenommen. Hier kommen übrigens nicht nur Fans von Kunst auf ihre Kosten: Ausstellungen, Führungen, Vorträge, Konzerte und diverse Live-Performances verteilen sich quer durch einige der schönsten Locations der Stadt. Der Clou: Mit nur einer Eintrittskarte kommt ihr mit diversen Shuttle-Bussen schnell von A nach B.

Aufgrund von Corona konnte die Nacht der Museen auch 2021 nicht wie geplant stattfinden, selbst der für Herbst 2021 geplante Termin musste abgesagt werden. 2022 geht’s dann hoffentlich wieder los. Weitere Informationen findet ihr auf nacht-der-museen.de.

Düsseldorf Marathon 2022

Der nächste Düsseldorf Marathon ist für Sonntag, den 24. April 2022 geplant. Die 42 Kilometer führen euch unter anderem an die Königsallee, den Medienhafen, die Altstadt und die Rheinuferpromenade. Feste Bestandteile des Events sind zudem ein Halb-Marathon, eine Firmen-Staffel und der Kids Cup für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 17 Jahren. Natürlich wird den Besuchern auch abseits der Strecke einiges geboten.

Alle Infos zum Düsseldorf Marathon findet ihr auf metro-marathon.de.

>> Die besten Biergärten in Düsseldorf: Kühles Alt, heiße Konzerte und mehr! <<

Rollnacht Düsseldorf 2022

Bei den „Rollnächten“ treffen sich hunderte Skater-Fans am Rheinufer nahe der Reuterkaserne, um im Anschluss mehrere Kilometer quer durch Düsseldorf zu diversen Zielen durchzustarten. Die Teilnahme ist kostenlos, begleitet werden die Rollnächte durch zahlreiche Ordnungshüter. Ganze Straßenzüge werden für die Skater abgesperrt.

2021 konnten die Veranstalter der Rollnacht Corona-bedingt erst im September durchstarten. 2022 stehen die Zeichen gut, dass die beliebte Rollnacht-Saison bereits Ende April / Anfang Mai wieder für jede Menge sportlichen Esprit in Düsseldorf sorgen darf.

>> Rollnacht Düsseldorf: Alle Infos, alle Termine! <<

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im Mai 2022

Frühlingskirmes in Düsseldorf 2022

Kirmes-Action auf der „anderen“ Rheinseite: Im Mai baut das muntere Kirmesvolk seine Attraktionen direkt am Tonhallenufer auf und lockt damit tausende Menschen an den Rhein. Auch auf der Frühlingskirmes findet ihr ein Riesenrad und jede Menge spannende Attraktionen, darunter zum Beispiel eine Riesenschaukel und einen 3D-Simulator. Außerdem sehr angesagt ist der riesige Biergarten, mit direktem Blick auf den Rhein. Und danach lässt es sich bequem in der Düsseldorfer Altstadt weiterfeiern!

Zuletzt fand die Frühlingskirmes vom 1. bis zum 12. Mai 2019 statt. Nach dem erfolgreichen Start der Herbstkirmes 2021 gehen wir stark davon aus, dass das Schwester-Event im Mai 2022 erneut stattfinden kann.

>> Spaziergänge in Düsseldorf: Das sind die schönsten Strecken <<

Japan-Tag 2022 in Düsseldorf

Mittlerweile ist es neben der Rheinkirmes das wohl größte Event in Düsseldorf: Der Japan-Tag zog vor Corona noch weit über 750.000 Menschen in die Stadt und gipfelt traditionell in einem aufwendig inszenierten Feuerwerk an der Rheinuferpromenade. 2020 und 2021 musste die Großveranstaltung aufgrund von Corona abgesagt werden. Wie es mit einer Fortsetzung 2022 ausschaut steht noch in den Sternen.

Zu den Highlights vom Japan-Tag zählen die gewaltigen Massen an Cosplayern, welche bunt und aufwendig verkleidet durch ganz Düsseldorf ziehen, sowie das umfangreiche Bühnenprogramm in der Altstadt und rund um den Rhein. Hier wird musikalisch von klassischen Taiko-Trommeln bis J-Pop und J-Rock einiges geboten. Zudem dürft ihr euch an den Ständen am Rhein in Kimonos kleiden, Sake trinken und Kampfsportarten erproben. Weitere Informationen findet ihr unter japantag-duesseldorf-nrw.de.

Bücherbummel auf der Kö 2022

Ein heißer Tipp für alle Leseratten ist der Bücherbummel auf der Kö: Gewöhnlich startet der populäre Flohmarkt Ende Mai und begleitet dabei die „Düsseldorfer Literaturtage“. Für 2021 ist der Bücherbummel für den 14. bis 17. Oktober geplant, einen Termin für 2022 gibt es noch nicht. Weitere Infos unter buecherbummel-literaturtage.de.

Anime- und Manga-Convention DoKomi 2022 in Düsseldorf

View this post on Instagram A post shared by DoKomi (@dokomi_expo)

Die größte Anime- und Manga-Convention Deutschlands findet seit 2009 in der Messe Düsseldorf statt und bietet euch ein äußerst breites Themenspektrum von Anime, Manga und Games bis hin zu Cosplay. Unter den Fans extrem populär sind der kultige Cosplayball und das Maid-Café namens „Lucky Chocolate“.

2021 öffnete die DoKomi am 7. und 8. August ihre Türen. Einen festen Termin für 2022 gibt es noch nicht.

>> DoKomi in Düsseldorf – die größte Anime & Japan-Expo Deutschlands <<

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im Juni 2022

Jazz Rally 2022 in Düsseldorf

Die 28. Ausgabe der Jazz Rally soll nach der erneuten Absage 2021 nun endlich stattfinden können: Vom 2. bis 5. Juni 2022 kommen alle Fans von Jazz, Funk, Soul und Weltmusik auf ihre Kosten. Im Vorjahr standen unter den bereits bestätigten Acts Künstler wie Stefanie Heinzmann und Kid Creole & The Coconuts in den Startlöchern. Weitere Infos findet ihr unter duesseldorfer-jazzrally.de.

>> Jazz Rally 2022 in Düsseldorf: Das sind die Pläne für das Musik-Festival <<

asphalt-Festival 2022 in Düsseldorf

Das 10. asphalt Festival ist vom 23. Juni bis zum 17. Juli 2022 geplant. Das groß angelegte Event hat sich auch in den Corona-Zeit weiter zu einem der spannendsten und kreativsten Kultur-Formate der Stadt etabliert. Im Vorjahr kamen stolze 60 Veranstaltungen in die NRW-Landeshauptstadt, darunter alles von Theater bis Tanz, von Musik bis Literatur.

Besonderes Highlight des quer über die Stadt verteilten Festivals ist die Location am Schwanensee: Bei sämtlichen Veranstaltungen auf der Seebühne kommt ein Kopfhörer-System zum Einsatz, dass euch am Ufer direkt mit den Künstlern und Künstlerinnen auf dem Wasser verbindet.

>> Düsseldorf: Alle Infos zum Asphalt Festival <<

Diner en Blanc 2022

Egal, ob in Düsseldorf oder in Neuss: Das „Diner en Blanc“ gehört zum Düsseldorfer Sommer wie die Rheinkirmes und der Japan-Tag dazu. Wenn sich hunderte Menschen ganz in Weiß gekleidet an einer erst kurz vorher bekanntgegebenen Location treffen, um das größte Picknick der Stadt zu zelebrieren, dann ist das für viele Menschen immer wieder eines DER Highlights im Jahreskalender.

Ob das „Diner en Blanc“ nach zweijähriger Pause 2022 endlich wieder stattfinden kann, steht aktuell noch nicht fest. Gewöhnlich findet das Picknick in Weiß Ende Juni statt, die Ausgabe in Neuss folgt ein bis zwei Wochen später im Juli.

>> Stadtstrände in Düsseldorf: Sommerorte mit Musik, Streetfood und Rheinblick <<

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im Juli 2022

Düsseldorfer Frankreichfest 2022

Das 20. Düsseldorfer Frankreichfest soll im Juli 2022 nachgeholt werden: Auf „La Grande Fête Française“ erwarten euch nicht nur jede Menge französische Leckereien und Getränke, sondern auch viel Musik und Kultur. Das Frankreichfest findet zum Großteil in der Düsseldorfer Altstadt und der Rheinuferpromenade statt. Weitere Infos findet ihr auf duesseldorfer-frankreich-fest.de.

Rheinkirmes: Die größte Kirmes am Rhein in Düsseldorf 2022

Es ist nicht nur für Düsseldorfer DAS Highlight im Jahr: Zwei Wochen Rheinkirmes lockten zuletzt rund vier Millionen Menschen auf die Rheinwiesen. Eine Menschenmenge, die man sich nach zwei Jahren Corona kaum mehr vorstellen kann. Dementsprechend war trotz laufender Planungen für 2021 schnell klar: Die Rheinkirmes muss ausfallen. Wie es 2022 weitergeht, steht noch nicht fest.

Zeitgleich mit der Rheinkirmes findet auch der große Umzug der Schützen statt: Der St.-Sebastianus-Schützenverein Düsseldorf ist und bleibt treibende Kraft hinter der Rheinkirmes. Nebenbei treffen sich am sogenannten „Pink Monday“ teils über 50.000 LGBTQ-Anhänger im Rahmen der Kirmes und machen den Tag zum größten Event für Schwule und Lesben in Düsseldorf. Nicht zu vergessen ist natürlich das große Feuerwerk am letzten Freitag: Gegen 22.30 Uhr findet es unter normalen Umständen zwischen der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke statt.

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im August 2022

Messe „Caravan Salon“ in Düsseldorf 2022

Die „Caravan Salon“ findet vom 26. August bis 4. September 2022 auf dem Gelände der Messe Düsseldorf statt. In der Corona-Zeit hatte die Messe gleich doppelt Glück: Auf der einen Seite durfte sie sowohl 2020 als auch 2021 aufgrund niedriger Corona-Zahlen stattfinden, auf der anderen Seite profitiert die Wohnmobil-Branche wie kaum eine zweite von den Auswirkungen der Pandemie. Camping und möglichst mobiler Urlaub sind dermaßen angesagt, dass die Hersteller mit der Produktion kaum mehr nachkommen.

>> Caravan Salon 2021: Die Neuheiten der Camping-Messe in Düsseldorf <<

Gourmet Festival 2022 in Düsseldorf

Der 26. bis 28. August 2022 ist ein Termin für alle Feinschmecker, denn dann dreht sich auf dem „Gourmet Festival“ an der Kö alles um den kulinarischen Genuss. Über 100 Aussteller präsentieren euch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Üblicherweise sind über 200 Gastronomen, Winzer, Foodtrucks, Bars und Manufakturen vor Ort, um einem das Wasser im Munde zusammenlaufen zu lassen. Weitere Infos unter gourmetfestival-duesseldorf.de.

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im September 2022

Düsseldorf Festival 2022

Beim Düsseldorf Festival wird Kultur groß geschrieben: Musik, Tanz, Theater und Neuer Zirkus locken an verschiedene Ort quer durch die Stadt verteilt. Viele der Gäste des Festivals sind international gefeierte Künstler, die hierzulande zum ersten Mal zu erleben sind.

2021 fand das Düsseldorf Festival vom 9. bis zum 28. September statt. Ein Termin für 2022 steht noch nicht fest.

>> Düsseldorf Festival lockt mit vielseitigem Kulturprogramm <<

Oktoberfest Partys 2022 in Düsseldorf

Auch mal wieder Lust zu schunkeln, „a Brezn“ zu essen und das Dirndl/Lederhosen auszupacken? Zum Glück müsst ihr dafür mittlerweile nicht mehr extra nach München: Auch in Düsseldorf erwarten euch unzählige Partys mit Oktoberfest-Motto, Schlagermusik, leckerem Bier und aufwendig gestalteten Festzelten.

2022 soll das Oktoberfest in München vom 17. September bis zum 3. Oktober 2022 stattfinden. In eben diesem Zeitraum dürft ihr sicher auch in Düsseldorf mitfeiern!

>> Clubs und Discos in Düsseldorf: Diese Locations sind wieder geöffnet <<

Herbstkirmes 2022 in Düsseldorf

2019 feierte die Herbstkirmes als Spiegelbild der Frühlingskirmes ihre Premiere am Tonhallenufer – als kleiner Bruder nicht für 12 Tage, sondern diesmal nur für 4 Tage (Donnerstag bis Sonntag). Aus diesem kleinen Bruder ist 2021 die erste Kirmes in Düsseldorf seit langer, langer Zeit geworden: Vom 10. bis zum 19. September 2021 durfte am Rhein endlich wieder geschmaust, getrunken und im Riesenrad auf die Altstadt und in Richtung Medienhafen geblickt werden.

>> Düsseldorfer Herbstkirmes: Fotos, Öffnungszeiten und Corona-Regeln <<

Wir gehen stark davon aus, dass die Herbstkirmes auch 2022 wieder stattfinden kann. Einen festen Termin gibt es noch nicht, 2019 ging die Herbstkirmes unter normalen Bedingungen vom 10. bis zum 13. Oktober über die Bühne.

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im Oktober 2022

New Fall Festival 2022

Einen Termin für das New Fall Festival 2022 gibt es noch nicht.

Seit elf Jahren ist das New Fall Festival ein fester Bestandteil des Düsseldorfer Kulturkalenders. 2019 fand das Festival erstmals gesammelt an einem Platz statt: Rund um den Ehrenhof, in unmittelbarer Nähe zum Rhein, versammelten sich Musiker aller Genres, um die Düsseldorfer für den kalten Herbst und Winter fit zu machen.

2020 hätte mit dem 10-jährigen Jubiläum daran anschließen sollen, doch Corona machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Als Trostpflaster wurde das „New Fall Festival Summer Edition“ ins Leben gerufen: Vom 19. Juli bis zum 18. August 2021 traten am Ehrenhof zuletzt Bands wie Tocotronic und Faber ins Rampenlicht.

Halloween 2022

Am Sonntag, 31. Oktober, wird wieder viel Kunstblut vergossen und unschuldige Kürbisse geritzt: Am der Tag der gruseligen Gespenster, Zombies und Mumien steppt in der Düsseldorfer Altstadt gewöhnlich der Werwolf, während unzählige Nachtschwärmer aufwendig kostümiert von Party zu Party pendeln. Daumen drücken, dass Corona 2022 nicht mehr mitfeiern wird!

>> Halloween in deutschen Freizeitparks: Movie Park und Co. – hier könnt ihr euch gruseln! <<

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im November 2022

Food Festival „Eat & Style“ 2022 in Düsseldorf

Am 27. und 28. November 2021 findet eines der größten Food Festivals in Deutschland auf dem Areal Böhler in Düsseldorf wieder eine Heimat. Nach einem Jahr Zwangspause geben die Veranstalter doppelt Vollgas, denn neben dem Festival laden auch digitale „KitchenPartys“ zum Kulinarik-Event ein. Der Termin für 2022 ist noch unbekannt.

Auf der „Eat & Style“ dreht sich alles um Getränke mit und ohne Alkohol, Öle, Gewürze, verschiedene Gastronomie-Konzepte, Molkereiprodukte, Kochzubehör, Fisch und Meerestiere, Süß- und Backwaren, Literatur und Tourismus sowie Obst, Gemüse, Fleisch und Wurstwaren. Mehr Infos unter eat-and-style.de.

>> 5 Düsseldorfer Foodblogs, die abwechslungsreiche Rezepte und Kochspaß garantieren <<

Start in die Weihnachtssaison 2022 in Düsseldorf

Bereits ab Ende November gehen in Düsseldorf die ersten Weihnachtsmärkte an den Start: Die besinnliche Zeit wird endlich eingeläutet! Insgesamt gibt es in Düsseldorf sieben verschiedene Themenmärkte, die alle fußläufig zueinander liegen. Freut euch schonmal auf Attraktionen wie den Lichterdom auf der Königsallee, die Eislauffläche auf dem Corneliusplatz oder das Riesenrad auf dem Burgplatz!

>> Weihnachtsmärkte 2021 in NRW: Veranstalter planen mit 3G <<

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im Dezember 2022

Weihnachtsmärkte 2022 in Düsseldorf

Es duftet nach gebrannten Mandeln, Lichterketten verleihen der Stadt einen ganz besonderen Glanz und Weihnachtsstimmung liegt in der Luft. Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört für viele Düsseldorfer genauso zum alljährlichen Adventszeit-Pflichtprogramm wie Plätzchenbacken und Tannenbaumschmücken. Ob in der Altstadt, auf der Königsallee oder in Düsseldorf Benrath: Die Weihnachtsmärkte sind das Event-Highlight im Dezember!

>> Weihnachtslieder: Mit diesen Christmas-Songs bleibt Santa auf ein Bier und etwas Bacon <<