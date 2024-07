Düsseldorf: Welche Stars waren schon im Breidenbacher Hof?

Privatsphäre, Luxus und die Erfüllung ganz individueller Anliegen: Das wünschen sich reisende Superstars wie Pink, Taylor Swift und Co. Wenn Stars dieser Liga in NRW auftreten, zieht es sie meistens an eine Hotel-Adresse: den Breidenbacher Hof. Der Fünf-Sterne-Luxus-Tempel auf der Königsallee 11 hat auch einiges zu bieten.

Hotel-Check: Das bietet der Breidenbacher Hof in Düsseldorf

Neben geräumigen und dekadent eingerichteten Suiten bietet er besonders viel Privatsphäre. So gibt es im Breidenbacher Hof einen „Royal Floor“, einen ganzen Gebäudeabschnitt mit eigenem Fahrstuhl, der sich über mehrere Zimmer und Etagen erstreckt. Tonight Düsseldorf berichtete, dass Popstar Taylor Swift sich diesen gerade erst während ihrer Gelsenkirchen-Konzerte mit ihren Freund Travis Kelce mietete (hier mehr lesen).

Außerdem interessant für Superreiche und Popstars: Hotelgäste haben einen Zugang zur Privatklinik „Preventicum“, wo sie sich jederzeit diskret von Fachärzten durchchecken und beraten lassen können. Und: Im „Royal Spa“ können Gäste trainieren, schwimmen, saunieren oder sich mit ätherischen Ölen massieren lassen. Restaurant und Hotelbar bieten zudem exquisite Speisen und Getränke. Hier bleiben keine Promi-Wünsche mehr offen!

Welche Stars waren im Breidenbacher Hof?

Allein im Juli 2024 hatten sich diverse Promis im Breidenbacher Hof eingemietet:

Taylor Swift und Travis Kelce

Boris Becker und seine Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro

Coldplay

Pink

Besonders hervorzuheben ist, dass sowohl Pink als auch Taylor Swift nicht in der Landeshauptstadt auftraten. Swift performte drei Tage hintereinander in Gelsenkirchen (hier lesen, wie das Konzert ablief), Pink trat in Mönchengladbach auf. Dennoch zog es die US-Promis in den Breidenbacher Hof nach Düsseldorf.

In der Vergangenheit logierten auch schon Swifts Ex Harry Styles, Lady Gaga, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, George Cloones, Meghan Fox und Udo Lindenberg im Breidenbacher Hof.

Wie viel kostet eine Nacht im Breidenbacher Hof?

Die Preisspanne für Buchungen im Breidenbacher Hof ist groß. So liegen die Kosten pro Nacht zwischen 400 und knapp 30.000 Euro. Der letztere Preis bezieht sich allerdings auf den Royal Floor – ein Areal auf mehreren Etagen mit eigenem Fahrstuhl. Der Royal Floor besteht aus vier Suiten und sechs Zimmern. Diesen soll Taylor Swift sich während ihrer Eras-Tour in Gelsenkirchen angemietet haben. Der Royal Floor bietet besondere Exklusivität und ausreichende Privatsphäre für Superstars Swifts Liga.

Wie viele Zimmer hat der Breidenbacher Hof?

Der Breidenbacher Hof verfügt über 85 Gästezimmer und 21 Suiten. Diese insgesamt 106 Zimmer/Suiten werden wiederum anhand unterschiedlicher Qualitätsmerkmale gegliedert:

Superior-Zimmer:

41 Quadratmeter

zeitloser eleganter Stil

Blick auf begrünten Innenhof

King- und Twin-Betten

Deluxe-Zimmer:

48-55 Quadratmeter

Ausblick auf historischen Kaufhof oder Altstadt

King- und Twin-Betten

Grand Deluxe Zimmer:

52-73 Quadratmeter

exklusiv auf dem Royal Floor verfügbar

größtes Doppelzimmer in Düsseldorf mit Küchenzeile

für Long-Stay geeignet

Wallnuss-Parkettboden

separater Eingang von der Heinrich-Heine-Allee und eigener Fahrstuhl

Duchy-Suite:

79 Quadratmeter

Schlafraum und Wohnzimmer

großes Bad mit zwei Waschbecken und separates Gäste-WC

Aussicht auf Innenhof oder Altstadt

Executive-Suite:

96 Quadratmeter

separates Wohnzimmer mit Essbereich

Sitzecke, Schreibtisch

Gäste-WC

Kamin

Ausblick auf den Innenhof oder die Altstadt

Grand-Suite:

120 Quadratmeter

Wohnzimmer, Essbereich, Arbeitsbereich

Kamin

Ausblick auf die Altstadt und den historischen Kaufhof

Präsidenten-Suite:

172-222 Quadratmeter

Marmor-Bäder

zwei Schlafzimmer

Gäste-WC

Küche

Kamin

Schreibtisch

Ausblick auf die Altstadt und den historischen Kaufhof

Royal-Suite:

400 Quadratmeter

drei Schlafzimmer

zwei Wohnzimmer

zwei Essbereiche

drei Badezimmer

drei Gäste-WCs

drei Küchenzeilen

Walnuss-Parkett

separater Eingang von der Heinrich-Heine-Allee

eigener Fahrstuhl

