Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Vom RheinRiff bis in die Altstadt-Clubs

Am 30. April wird in ganz Düsseldorf wieder in den Mai getanzt, um den Wonne-Monat zu begrüßen. Wir verraten euch die besten Partys und Veranstaltungen in der Landeshauptstadt.

Da einige Veranstaltungen schon fast ausverkauft sind: Sichert euch für euer Lieblings-Event am besten die Tickets im Vorverkauf!

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Schifffahrt an Bord der KD

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von KD Partyschiff (@kd.partyschiff)

Wann? Sonntag ab 19.30 Uhr

Sonntag ab 19.30 Uhr Wo? MS Rheingalaxie, KD Anlegestelle Düsseldorf Burgplatz, 40213 Düsseldorf

Ein „Tanz in den Mai“ ohne eine Party an Bord der KD? Für viele Düsseldorfer undenkbar! Und so begeben sich die beliebten DJs der KD in diesem Jahr wieder auf hohe See, um es an Bord der MS RheinGalaxie auf dem Rhein gehörig krachen zu lassen. Neben feinster elektronischer Musik erwarten euch bei gutem Wetter einer gehörigen Prise Frischluft und Sonnenschein auf dem Freideck.

Los geht’s ab 18.30 Uhr an der KD Anlegestelle am Burgplatz, die Abfahrt des Schiffes ist für 19.30 Uhr geplant. Wenn alles rund läuft, kehrt die MS RheinGalaxie um Mitternacht zurück zum heimischen Ufer, das Veranstaltungsende ist mit 1 Uhr morgens am 1. Mai gesetzt. Tickets kosten 30 Euro, Snacks und Getränke extra. Mehr Infos findet ihr auf k-d.com.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: „I love Düsseldorf“ im Rheinriff

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RP LIVE (@rheinischepostlive)

Wann? Am Sonntag ab 20 Uhr

Am Sonntag ab 20 Uhr Wo? RheinRiff, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Die Rheinische Post lädt zum Tanz in den Mai in Düsseldorf ein! Wo das Ganze stattfinden wird? In keiner geringeren Location als das RheinRiff. Die größte Surfhalle der Welt öffnet zum ersten Mal seine Toren im Rahmen der Premieren-Party. Es erwarten euch prallgefüllte Specials wie Live-Tanz-Performances und Tanz-Workshops, tolle Gäste und eine einmalige Atmosphäre. Die drei Resident-DJs Dave Kurtis, Jan Plonka und Dimi Hendrix versorgen euch ab 20 Uhr mit dem besten Partysound für den Dancefloor. Tickets findet ihr unter anderem hier.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Ufer 8

Wann? Am Sonntag ab 23 Uhr

Am Sonntag ab 23 Uhr Wo? Ufer 8, Rathausufer 8, 40213 Düsseldorf

Das Ufer 8 öffnet am 30. April ebenfalls die Türen: Die Partyreihe „Unmasked x Tanz in den Mai“ lädt zum Tanz in den Mai in die Location am Rhein. Guter Sound, feine Drinks und eine lange Nacht erwarten die Gäste. Freier Eintritt für alle Mai-Geburtstagskinder (mit DM)! Tickets gibt es ab 12 Euro.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Les Halles

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Les Halles | Areal Böhler (@leshallesduesseldorf)

Wann? Am Sonntag ab 20 Uhr

Am Sonntag ab 20 Uhr Wo? Les Halles, Areal Böhler, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Der „Funk in den Mai“ beginnt mit einem entspannten Sundowner ab 20 Uhr auf der Terrasse vom Les Halles auf dem Areal Böhler. Um 22 Uhr geht’s dann auf die Tanzfläche, ein DJ sorgt für den Sound der Nacht. Für Fingerfood und feinste Drinks ist gesorgt! Die Party ist auf 199 Leute limitiert, der Vorverkauf bereits gestartet. Tickets gibt es online oder im Restaurant ab 12 Euro.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Stahlwerk

Wann? Am Sonntag ab 22 Uhr

Am Sonntag ab 22 Uhr Wo? Stahlwerk, Ronsdorfer Straße 134, 40213 Düsseldorf

Auf der „80s & 90’s Tanz in den Mai Party“ im Stahlwerk Düsseldorf entführen euch DJ Codo, DJ Jan, DJ Theo, DJ Rene und PA Stefan zurück in die guten alten Zeiten, als noch Culture Beat, Michael Jackson, Madonna, Nena und Kraftwerk im Radio rauf und runtergespielt wurden. Die Türen öffnen sich ab 20 Uhr, Tickets kosten euch ab 17,20 Euro. Im Vorverkauf gibt es die Tickets unter anderem hier.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Silq

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Silq Club (@thesilq)

Wann? Am Sonntag ab 21 Uhr

Am Sonntag ab 21 Uhr Wo? Silq, Mertensgasse 2, 40213 Düsseldorf

Freunde elektronischer Musik erwartet in der Nacht zum 1. Mai ein exquisites Line-up im Silq inmitten der Düsseldorfer Altstadt: DJ Frank Sonic und L-EX & Justyn Maxx werden euch einige schweißtreibende Beats aufs Trommelfell zaubern. Auf zwei Floors werden die elektronischen Beats euch bis in den frühen Morgen ordentlich in Wallung bringen. Los geht’s ab 21 Uhr, die Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Frank’s Club

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Frank’s Club (@franks_club)

Wann? Am Sonntag ab 21 Uhr

Am Sonntag ab 21 Uhr Wo? Frank’s Club, Ratinger Straße 9, 40213 Düsseldorf

Wer will schon alleine in den Mai tanzen? Auf ins Frank’s Club auf der Ratinger Straße! Zusammen mit vielen weiteren Singles genießt ihr eine unvergessliche Nacht und startet in den Mai mit Sounds zum Verlieben und Specials wie Silent Dating, Speed Dating und noch vielem mehr. Los geht’s um 21 Uhr, Tickets gibt es ab 17.90 Euro.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: „White Party“ im Bocconcino am Medienhafen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bocconcino Restaurant (@bocconcinoduesseldorf)

Wann? Am Sonntag ab 21 Uhr

Am Sonntag ab 21 Uhr Wo? Bocconcino, Kaistraße 4-6, 40221 Düsseldorf

Passend zum zwölfjährigen Jubiläum erwartet das Bocconcino am Medienhafen seine Gäste zur großen „Tanz in den Mai“-Party im weißen Outfit – Dresscode: Mindestens 50 Prozent in Weiß! Dazu gibt es Essen a la carte, den famosen Live Act „Cosmo Klein“ und eine reichhaltig gefüllte Cocktailbar. Early-Bird-Tickets kosten euch 12,90 Euro, an der Abendkasse werden 20 Euro fällig. Die Tickets bekommt ihr ganz bequem online. Die Party startet ab 22 Uhr, vorher kann lecker geschmaust werden.

