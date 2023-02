Super Bowl 2023 in Düsseldorf: Partys und Public Viewing – die besten Tipps

Super Bowl in Düsseldorf: Mehrere Kneipen und Bars übertragen den Super Bowl LVII live in der Nacht von Sonntag auf Montag. Sogar Kinos und ganze Einkaufszentren bieten dem Spektakel eine Public-Viewing-Fläche. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Sport-Ereignis am besten sehen könnt.

Super Bowl 2023 in Düsseldorf: Wann geht es los? Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Der Super Bowl 2023 startet hierzulande in der Nacht von Sonntag (12. Februar) auf Montag (13. Februar) um 0.30 Uhr.

Im großen Endspiel treffen die Kansas City Chiefs (AFC) auf die Philadelphia Eagles (NFC).

Das Spiel findet im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, statt – der Heimstätte der Arizona Cardinals.

In der Halbzeitshow soll R&B-Sängerin Rihanna auftreten – und es sicher noch mit weiteren Überraschungsgästen zu rechnen.

Der Super Bowl 2023 wird über ProSieben live im Free-TV übertragen.

Super Bowl 2023 in Düsseldorf: Public Viewing im UCI Kino

Eine der Top-Adressen der Stadt in Sachen Public Viewing ist das UCI Kino am Medienhafen: Hier lässt es sich bereits vorher in einem der zahlreichen Restaurants perfekt dinieren, um anschließend die Nacht im Kino durchzumachen. Der Super Bowl im Kinosessel kostet euch 10 Euro pro Person, los geht’s ab 22.40 Uhr. Bequem: Die Anreise mit dem Auto, denn vor Ort gibt es ein großes Parkhaus.

Adresse: UCI Düsseldorf, Hammer Str. 29-31, 40219 Düsseldorf

Neben dem UCI in Düsseldorf sind übrigens auch zahlreiche weitere UCI-Kinos in NRW bei der Aktion mit dabei – darunter im Ruhr Park Bochum, im Hürth Park in Köln, in Neuss, Duisburg und Paderborn.

Super Bowl 2023 auf der Kö in Düsseldorf: Exklusives Public Viewing im sevens

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sevens (@sevens.duesseldorf)

Football auf der Kö? Könnt ihr haben! Am 12. Februar wird der Super Bowl live im Shopping-Center sevens auf der Königsallee übertragen. Food, Drinks und Dekoration im amerikanischen Stil gibt es hier inklusive, von Hot Dogs und Chicken Wings über Nachos und Pizza bis hin zu Mini-Donuts und Cookies. Noch besser: Unter allen Zuschauern, die bei Spielende anwesend sind, wird eine Playstation 5 verlost.

Wer dabei sein möchte: Für den Einlass benötigt ihr eines der 100 limitierten Tickets, die es im Vorfeld exklusiv zu gewinnen gibt – zum Beispiel wenn ihr euer Ball-Talent vor Ort unter Beweis stellen könnt. Schaut bis 11. Februar von 12 bis 18 Uhr einfach im Eingangsbereich des sevens vorbei und werft einen Football ins Tor – die dabei erzielte Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch gemessen und angezeigt. Der Sieger gewinnt gleich vier Karten für das Live-Übertragungs-Event am 12.Februar. Zusätzlich gibt es weitere Tickets auf dem Instagram Account des sevens zu gewinnen.

Adresse: sevens, Königsallee 56, 40212 Düsseldorf

Super Bowl 2023 in Düsseldorf: Zusammen mit „Rhein Fire“ im Bunker Paulsmühle

Wer in Düsseldorf „Super Bowl“ sagt, muss natürlich zwangsläufig ein „Rhein Fire“ hinterherschieben: das American-Football-Team der Landeshauptstadt hat sich den Bunker Paulsmühle für das große Super-Bowl-Event 2023 ausgesucht. Vor Ort erwartet euch der erste große Auftritt der neuen „PYROMANIACS“, Interviews mit Spielern und Coaches, Trikotversteigerung der 2022er Saison, Verlosungen und vieles mehr.

Los geht’s am Sonntag bereits ab 19 Uhr, das Programm startet ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet euch 15 Euro. Übertragen werden soll das Finale auf einer großen Leinwand.

Adresse: Bunker Paulsmühle, Paulsmühlenstraße 51, 40597 Düsseldorf

Super Bowl 2023 in der Düsseldorfer Altstadt: Von der Retematäng bis ins O’Reilly’s

Ein erstes Highlight des Abends findet sich bereits ab 20.30 Uhr in der Retematäng Bar auf der Ratinger Straße 43. Craftbeer vom Fass, frisches Popcorn, kostenlose Starter-Snacks und jede Menge Spaß erwarten euch hier beim großen Super Bowl-Rudelgucken. Zuckerhäubchen on top: Ab 21 Uhr lädt die Bar zum großen Football Quiz mit tollen Preisen.

Definitiv hart gefeiert wird der Super Bowl traditionell im Düsseldorfer Irish Pub, dem O’Reilly’s auf der Mutter-Ey-Straße 1. Eine Tisch-Reservierung wird dringend empfohlen, los geht’s am Sonntag ab 23 Uhr.

Noch unbestätigt, aber ziemlich sicher auch mit dabei und ein heißer Kandidat für eine astreine Public-Viewing-Erfahrung ist die The Boston Bar auf der Hunsrückenstraße: Die populäre Sports-Bar wird auch abseits von sportlichen Großereignissen regelmäßig gut besucht, wie auch die Bilder vom letzten Wochenende zeigen.