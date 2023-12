Sturmtief „Zoltan“ hinterlässt Spuren in Düsseldorf: Lose Dachziegel und umgestürzte Bäume

Am Donnerstag (22. Dezember) hat Sturmtief „Zoltan“ in Düsseldorf zahlreiche Bäume zum Einsturz gebracht und Dachziegel von den Häusern gelockert. Im Stadtteil Hubbelrath stürzte ein Baum auf die Bergische Landstraße. Dabei wurde ein Autoinsasse leicht verletzt, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. In Golzheim lösten sich etwa 80 Quadratmeter Dachpappe eines Mehrfamilienhauses. Höhenretter sicherten sie. In Ludenberg stürzte ein Baum so auf ein Haus, dass er erst mit dem Feuerwehrkran angehoben werden musste, damit er dann mit Motorsägen abgetragen werden konnte.

Die Feuerwehr teilte mit, sie habe bisher etwa 40 unwetterbedingte Einsätze gehabt.

dpa