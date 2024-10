Ein versuchtes Tötungsdelikt ereignete sich in Düsseldorf. Am Donnerstag (10. Oktober) Nachmittag wurde ein 36-jähriger Mann schwer verletzt, nachdem er von einem anderen Mann mit einer Machete angegriffen wurde. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, und die Ermittlungen zu diesem schwerwiegenden Vorfall laufen weiterhin.

Weiterlesen: Betrug in Düsseldorf: Ehepaar um 230.000 Euro erleichtert

Der Angriff fand vor einem Kiosk auf der Tußmannstraße statt, wo der 36-Jährige zunächst in einen Streit mit zwei Männern geriet. Während des Streits zog einer der Männer eine Machete und fügte dem Opfer schwere Verletzungen zu. Der verletzte Mann wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte einen der Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes festnehmen, während nach dem Haupttatverdächtigen weiterhin gefahndet wird.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.